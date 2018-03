Nils Hansson: Jerry Williams kunde göra alla sorters låtar till sina egna

Med tanke på att nästan alla i hela Sverige vet hur Jerry Williams pratade, vilken särpräglad Stockholmsdialekt han hade och hur byst med slangord hans vokabulär var, så var det slående hur ogärna han sa någonting alls när han stod på scenen. Trots att han var en sådan urbota veteran, med långt över trettio turnésomrar i de svenska folkparkerna, och en kontakt med publiken som ingen kunde tvivla på.

Inte ens i sina många krogshower hade han särskilt många monologer. Han var där för att sjunga sina låtar, inte småprata. Kanske ropade han ”rock ’n’ roll!” eller något annat kort. Eller stod bara still i någon typisk pose.

Själv har jag svårt att se honom framför mig utan att tänka mig en lätt hukande hållning med ena handen kupad över örat, som om den fastnat där efter alla år av dålig medhörning.

Han var veteran nästan hela livet. Utom ett kort tag när han kom fram, i sista minuten för att haka på 50-talsrocken och bara lite yngre än alla Rock-Ragge, Little Gerhard och Rock-Boris. Han gav ut sina första singlar samma 1962 som The Beatles debuterade, och såväl ”Twistin’ Patricia” som ”Darling Nelly Grey” blev åtminstone mindre framgångar, tillsammans med instrumentalrockgruppen The Violents.

Men den rockkultur han hörde till höll snabbt på att bli mossig, och redan några få år in i karriären fick han känna på hur det var att hamna ute i den artistiska kylan. Beatles, Stones och de andra i den brittiska popbandsvågen hade han svårt att riktigt relatera till, i stället blev hans taktik att närma sig den amerikanska soulmusiken. Vilket ledde till att han 1969 fick sin dittills största hit i Sverige med ”Keep on”, tillsammans med Lasse Samuelsons soulrockstorband Dynamite Brass.

Det är värt att komma ihåg när man summerar alla de överraskande framgångar han senare skulle ha med låtar som egentligen inte hörde till hans stil. Som den dramatiska omarbetningen av John Lennons ”Working class hero”, som gjorde sensation i hans första krogshow 1984. Eller versionen av Monica Törnells paradnummer ”Vintersaga”, skriven av Ted Ström, som fick en liknande position i hans andra krogshow 1990.

För att inte tala om när han pånyttfödde sin skivkarriär med den muntra texmex-dängan ”Did I tell you” 1988, omstöpt i en tidstypisk syntpopproduktion. Och sen fortsatte med den romantiska popballaden ”It started with a love affair” året efter, lika syntstödd den och skriven av hitmakarteamet Norell-Oson-Bard. Plötsligt flirtade Jerry Williams med den mest samtida hitlistepoppen. Till somliga renläriga beundrares förtvivlan, men de flestas glädje.

Trots att han alltså hade rört sig mellan stilar tidigare, och skulle fortsätta med det under hela sin karriär.

Jerry Williams själv skrev inga låtar. Han var inte urstyv på engelska heller. Men han hade ett alldeles eget sätt att sjunga på.

Bilden av honom förblev ändå en annan. Nämligen av den ständige rock ’n’ roll-konservatisten, som oförtrutet stretade genom Sverige på oräkneliga turnéer, och med bas i en lite tyngre 70-talsversion av den gamla 50-talsrocken. Kanske mest av allt symboliserad av den dieseldoftande rockrökaren ”I can jive” från 1979, en av hans mest slitstarka klassiker, skriven av två medlemmar ur kompbandet Roadwork som han spelade med från mitten av 70-talet till början av 80-talet.

De lät som de hette, och spelade 50-talsrock genom ett tydligt 70-talsfilter, där stabilitet och sväng blev ungefär samma sak.

Jerry Williams själv skrev inga låtar. Han var inte urstyv på engelska heller. Men han hade ett alldeles eget sätt att sjunga på, gärna en smula andfått och med en omisskännlig närvaro, som gjorde att han kunde få alla möjliga sorters låtar att kännas som hans egna.

Han föddes som Erik Fernström i Solna 1942, kallades för Jerka och jobbade som rörmokare innan artistkarriären tog över. Annars är det få kända artister som lika framgångsrikt har lyckats hålla sitt privatliv undan offentligheten. Han hade en son i sitt första äktenskap på 60-talet och två döttrar i det andra, som ingicks 1977. Bodde i Täby och kallade sig kommunist genom alla år, helt oavsett det faktum att hans livsverk ägnades en genomamerikansk musikform.

Det gick igen även när han drev krogen Heartbreak hotel i centrala Stockholm, med dinerinredning, amerikansk mat och konserter med artister som Jerry själv gillade. Liksom när han i början av 80-talet var värd för tv-serien ”Rockrullen” och presenterade klipp av Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly och Bo Diddley.

Men framför allt gjorde han sina skivor, sina turnéer och sina krogshower. Typiskt nog gjorde han 2013 avskedsföreställningen ”Jerry – the farewell show”, på Cirkus i Stockholm och sen på turné genom Sverige. Bara för att knappt två år senare ha premiär på showen med den halvt ursäktande titeln ”Man måste få lira”, först i Göteborg, därefter i Stockholm och sen på Sverigeturné så sent som förra våren.

Och däremellan gav han ut ett av karriärens bästa album, ”Ghost rider”, där producenten Ian Person och halva The Soundtrack of our lives backade Jerry Williams i en serie tolkningar av oväntade namn som Danzig, Iggy Pop, Suicide och The Handsome Family, med tydlig inspiration från ”American recordings” med den åldrade Johnny Cash.

Först nu förefaller det säkert att säga att det inte blir någon fortsättning.