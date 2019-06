Recension: Så bra var första dagen på Lollapalooza

Lana Del Rey, Travis Scott, Billie Eilish, Hurula

Scen: Lollapalooza-festivalen, Gärdet, Stockholm

”Everybody pay close attention now”, ropar Travis Scott en bit in I den konsert som avslutar den första dagen av den första Stockholmsupplagan av Lollapalooza. Och, jo, visst, det finns det ju all anledning att göra, men samtidigt är det extremt svårt att veta exakt var och mot vad man ska rikta sin uppmärksamhet.

Är det den uppskattningsvis sju meter höga teddybjörnen som tar upp högra sidan av scenen? Eller de två neonkarusellerna som ibland dyker upp? Eller den åttiotalistiskt käcka reklamfilmen för ett nöjesfält som sprakar igång konserter? Eller de tio-tolv eldflammor som skjuter upp ur scengolvet och värmer både den frusne Houston-rapparen och publiken?

Travis Scott Foto: Stina Stjernkvist/TT

Svaret är väl att man ska rikta blicken och öronen mot rapparen själv. Scott gör också sitt bästa för att nå fram, genom att vrida både volymen och autotunen till elva och försöka återskapa den funkiga och extremt charmiga röran på det senaste albumet ”Astroworld”. Inte för att det är helt lätt i den maximalistiska, snudd på megalomaniska, scenshowen.

Det är för all del underhållande – kanske det mest arenarockiga exemplet på hur långt hiphoppen kommit ifrån ursprunget med enbart en DJ med två skivspelare och en rappare med mikrofon – men tempot är så forcerat att det ibland känns som att titta på en actionfilm där allt utom explosionerna klippts bort. Dessutom uppspelad på dubbla hastigheten.

Billie Eilish. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Billie Eilish har en liknande närmast övertänd energi tidigare under kvällen. När hon studsar omkring i sina korpsvarta flätor påminner hon mer än någonsin om en gothig Pippi Långstrump, även om jag misstänker att Astrid Lindgrens skapelse inte skulle introducera sina låtar med ”if you absolutely despise yourself – this one’s fo you”. Samtidigt är det just den ofiltrerade rättframheten som gör Eilish så tilltalande. Hon gör ingenting för att skönmåla hur det är att vara tonåring, vilka tyngder man tvingas bära på.

Så länge hon får klä sin ungdomliga svartsyn i brutal bas och lysande låtar som ”My sweet addiction” är hon truligt oemotståndlig. Trots att hon stora delar av konserten tvingas fajta mot ett direkt undermåligt ljud och trots att det emellanåt märks att hon än så länge är ganska färsk och inte har hunnit bygga upp en låtkatalog som kan lägga grunden för en konsert utan svackor.

En bitvis alldeles strålande Hurula bygger också på energiurladdningar, men portionerar ut dem lite mer varsamt. Låtar som ”Järnvägsbron” och ”22” börjar trevande, men växer efterhand ut till storslagen desperat pop där den Luleåbördige sångarens röst och texter skapar mörka skuggor och moln i den tidiga kvällssolen.

Lana Del Rey. Foto: Stina Stjernkvist/TT

När Lana Del Rey något försenat dyker upp på scenen, mellan de tända ungtupparna Eilish och Scott, känns det som att fördröjningen förmodligen beror på att hon väntat på att solen ska sjunka ytterligare lite till. Del Rey låter ju som allra bäst i skymningen.

När konserten sedan drar igång är den film som överlägset oftast projiceras bakom vår tids största balladsångerska under hennes konsert är svartvit och skildrar en öde strand där tunga, ödesmättat dramatiska vågor slår mot sanden. Jag kan inte komma på en bättre symbol för vilka stämningslägen hon vill skapa och vilka känslosträngar hon vill spela på.

Trots, eller kanske tack vare, att hon är född i urbana New York så förstår hon kanske bättre än någon annan den melankolin i att vara ledsen och ensam på just stranden, ett ställe de flesta andra förknippar med glädje och skratt.

Hon sjunger om ”summer sadness”, om hur sommaren oundvikligt förbleknar, med sin ljusa flickpopröst samtidigt som gitarrerna drar in ännu en mörk våg mot henne och i den kontrasten uppstår en dramatik som bara hon kan skapa. Och hon vet exakt hur hon ska använda den. Hennes konsert är fantastisk.