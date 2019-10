Skivrecension: Kanye Wests ”Jesus is king” låter ofärdig

Hiphop

Kanye West är en ensam människa. Han bestämmer allt och står inte ansvarig inför någon. Producenter, familj, massmedia, fans och vänner må kritisera honom för den strida strömmen av dåliga beslut – stödet till Donald Trump, märkliga uttalanden om slaveriets historia, tusen missade releasedatum – men när det kommer till kritan är de alla medgörliga ja-sägare.

Sorgligt nog har inte ens hans kristna omvändelse kunnat förändra det. Sunday service, gospelkören som lett honom från en fascination inför den afroamerikanska kristendomens estetik till en personlig tro, styrs också den av hans minsta nyck. På videoinspelningar från kyrkor och festivaler märks hur alla ser upp till honom, tillber varje infall, medan han själv försöker hitta en makt större än honom själv. Det går inte.

”Jesus is king” är djupt formad av denna kändisklaustrofobi, och det märktes långt innan den ens släpptes. Som vanligt sköts skivan upp en massa gånger eftersom Kanye inte kände sig färdig. Fram till sista minuten satt hela teamet och mixade om låtarna tills han blev nöjd.

Alltsedan ”Yeezus” är Kanyes modus operandi att bryta ned musiken i sina minsta beståndsdelar, vrida och vända på den hundra gånger och sedan höja volymen till max. Här går han sju steg längre. Kort sagt – det låter ofärdigt.

Hela verser och refränger är borttagna från de versioner som spelats på releasefester. Trummor hör man knappt röken av. Mixningen är antingen medvetet fulsnygg eller bara kopiöst slarvig. Det är, nästan på pricken, som att lyssna på de förproduktionsdemos artister vanligtvis tar med sig in i studion. En samling grovt upphackade gospelgrooves.

Med största sannolikhet kommer den, precis som 2016 års ”Life of Pablo”, uppdateras under lång tid framöver. Likt de första kristna som aldrig fick se Kristi återkomst försöker de mest inbitna fansen, de på nördiga Redditforum, formulera teorier om hur profetian kunde bli ouppfylld. Har Kanye skickat in fel ljudfiler? Har den första uppdateringen redan kommit? Beror den dåliga ljudkvaliteten på att han spelat på egen hand djupt på landsbygden?

En viktigare fråga: Är det bra? Förmodligen. Som vanligt kommer det ta ett tag att lista ut. Som vanligt måste resten av världen komma ikapp Kanyes ständigt rejsande hjärna för att det ska finnas något att jämföra med.

Textmässigt domineras det, som väntat, av hans nyfunna tro. Det är en hårdvariant av amerikansk framgångsteologi, uppvriden för att passa det megalomaniska kändisskapet. Alla kräver allt av Kanye, det har lett honom på villovägar, men nu är han räddad genom Jesus Kristus. Han har funnit en ny väg som leder till framgång, har slutit fred med omvärlden och vunnit över alla hatare.

Det är lätt att vilja dra en lång linje från 2004 års hit ”Jesus walks”, genom perioden där Kanye kallade sig själv Gud, och landa i att han nu hittat hem i sin andlighet. Vulgärkristna som tror sig ha funnit en ny talesperson kommer göra det. Men tyvärr är det inte sant. Kanye slår och sparkar som vanligt, brottas mer än någonsin med sig själv och omvärlden. Det här är inte sista tvärvändningen han gör i sitt liv.

Demoner försvinner inte bara för att man bestämmer det. Inte ensamheten heller.

