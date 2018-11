Den 22 november 1968 släpper världens mest berömda popband en dubbel-lp som slår världen med häpnad med sin musikaliska variation. Här fanns countryinspirerade berättelser om svartsjuka och rivalitet, raka rocklåtar, ljuva ballader, bagatellartade visor, blytung hårdrock och – inte minst! – ett drygt åtta minuter långt ljudcollage fyllt av melodifragment, loopar och gåtfulla röster.

Till detta kom den chockerande minimalistiska utformningen av skivomslaget – som saknade titel och var helt vitt! Något liknande hade aldrig setts eller hörts tidigare. Med ”The white album” hade The Beatles på nytt överträffat sig själva som kreativa ledare av 1960-talets popmusikaliska revolution. Samtidigt var det ett under att det över huvud taget blev en skiva.

Ett drygt år tidigare hade gruppen uppnått vad många trodde var höjdpunkten i deras karriär. Lp:n ”Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, som släpptes i juni 1967, förförde hela världen med sin fantasirika utformning och musikaliska nyskapande. Samtidigt hopade sig orosmolnen. John Lennon hade gått in i ett djupt lsd-missbruk, förödande för hans kreativitet. Turnéerna som svetsat samman bandet hade ersatts av tålamodskrävande studioarbete. Under inspelningen av ”Sgt Pepper” hade McCartney egenmäktigt tagit på sig rollen som ledare för bandet, vilket väckte allt mer irritation hos de andra.

I augusti 1967 hittades bandets manager, Brian Epstein, bara trettiotvå år gammal, död i sin lägenhet i London efter en troligen oavsiktlig överdos av barbiturater. Förlusten av Epstein var förlusten av en sammanhållande kraft. Det var Epstein som hade lotsat dem hela vägen från Liverpool till det första skivkontraktet med producenten George Martin i London och genom de världsomspännande turnéerna. Vem skulle nu ta hand om dem? Kunde de över huvud taget hålla ihop?

Svaret blev den indiska gurun Maharishi. I februari 1968 reste beatlarna till Rishikesh i norra Indien tillsammans med sina fruar och flickvänner. Bland de uppåt hundra deltagarna på meditationskursen fanns också Mike Love från Beach Boys, popsångaren Donovan och skådespelerskan Mia Farrow.

Flower power 1968. The Beatles tillbringade vintern i indiska Rishikesh innan de steg in i studion i maj.

Beatles hade med sig sina akustiska Martin D-28-gitarrer och började komponera mellan meditationspassen. Den avslappnade atmosfären – långt från ringande telefoner och det hektiska bruset i London – var välgörande för kreativiteten. Välgörande var också frånvaron av droger, åtminstone tyngre sådana. Lennon upphörde helt med lsd-tripperna och återfick sin enastående skaparkraft.

Flera av Lennons kompositioner blev också direkt inspirerade av upplevelser under vistelsen i Rishikesh. Den självironiska ”I’m so tired” handlar om att han till följd av de långa meditationspassen på dagarna inte kunde sova om nätterna. ”I wonder should I get up and fix myself a drink”, sjunger han och svarar sig själv med ett ”no, no, no!” Den ömsinta ”Dear Prudence” beskriver Lennons omsorg om Mia Farrows syster Prudence, som gick så hårt in för meditationen att hon i början av vistelsen i Rishikesh blev närmast katatonisk.

Den lunkande boogien ”Revolution 1” skrevs av Lennon i Rishikesh men är framför allt intressant för att den säger något om vilken politisk betydelse Beatles kunde ha vid den här tiden. Låten var – tvärtemot vad man kanske kan tro om Lennon – en kritik mot vänsterrörelsens revolutionära ideal. ”You can count me out”, sjöng han i singelversionen som gavs ut som b-sida till ”Hey Jude” i augusti 1968. Detta vid en tidpunkt då Vietnamkriget, rasmotsättningar i USA och studentuppror i Europa orsakade våldsamma sammandrabbningar. Lennon anklagades för att vara en småborgerlig förrädare. Själv försökte han förklara att han var emot våld och gärna skulle delta på barrikaderna, men bara med en blomma i handen. På albumversionen lade han till ordet ”in” efter ”count me out …”, vilket dämpade kritiken men knappast gjorde hans ståndpunkt tydligare.

Paul McCartney i EMI:s studio på Abbey Road.

McCartneys ”Back in the USSR” retade gallfeber på konservativa amerikaner. Det rådde kallt krig mellan stormakterna och The Beatles anklagades för att hylla Sovjetunionen. Men McCartneys idé med låten var i grunden inte politisk. Inspirerad av Mike Love i Rishikesh ville han parodiera Chuck Berrys hit ”Back in the USA” från 1959, som är en hyllning till den amerikanska livsstilen. McCartney vände på perspektivet och skrev om en ryss som återvänder till Sovjet för kvinnornas skull (”the Ukraine girls really knock me out, they leave the West behind”). Låtens körer i doo wop-stil är en blinkning till Mike Love och Beach Boys.

Flera av låtarna från Rishikesh framförs med fingerplockande teknik på akustisk gitarr, en teknik som får ackorden att klinga längre utan elförstärkning (vilket saknades) och som även inspirerades av jammandet med Donovan. ”Julia” och ”I will” är två exempel. En låt som helt bärs fram av plocktekniken är McCartneys utsökta ”Blackbird”.

När Beatles återvände från Rishikesh hade de drygt 30 låtar med sig hem. Över hälften kom med på albumet. Utflykten till Indien hade förlöst kreativiteten – men knappast stärkt sammanhållningen. När inspelningarna startar i slutet av maj i EMI:s studio på Abbey Road präglas de av de enskilda individernas behov av egna uttryck, kombinerat med en tilltagande spänning inom gruppen.

Det främsta exemplet är det åtta minuter och tjugotvå sekunder långa avantgardistiska ljudcollaget ”Revolution 9” som Lennon satte ihop tillsammans med Yoko Ono samtidigt som McCartney befann sig i New York. När McCartney kom tillbaka till London blev han rasande eftersom han själv hade experimenterat med ljudcollage en tid.

Den låt som framför allt har förknippats med Rishikesh är ”Sexy Sadie”. Låten handlar om Lennons besvikelse efter att han fått veta att Maharishi gjort sexuella närmanden mot en kvinnlig deltagare. Upprörd över guruns svek beslutade sig Lennon för att lämna Rishikesh. Maharishi själv ställde sig oförstående till det hastiga uppbrottet. ”Om du är så kosmisk som du påstår, borde du veta varför”, sade Lennon sarkastiskt till honom.

Enligt Cynthia Lennon var de påstådda övergreppen ett rent påhitt av en annan deltagare. Men oavsett detta hade Lennon skäl att överge Rishikesh. Strax efter hemkomsten lämnade han Cynthia för att gå in i ett symbiotiskt och starkt erotiskt förhållande med Yoko Ono som därefter satt som klistrad vid hans sida i studion, vilket inte bidrog till att minska spänningarna i gruppen.

Långt ifrån alla låtar på ”The white album” håller normalhög Beatlesklass. Producenten George Martin förordade förgäves en enkel-lp. Albumet mottogs med blandad kritik och är framför allt intressant för att tillkomsten skedde i en brytningstid för The Beatles. Ett drygt år senare splittrades gruppen efter en sista kraftansträngning med det i alla avseenden mer genomarbetade mästerverket ”Abbey Road”.

För den som är intresserad av Beatles historia är Rishikesh värt ett besök. Jag hade själv tillfälle att resa dit när jag befann mig i Indien förra året. Det var en sällsam upplevelse att vandra omkring i Maharishis gamla ashram, vackert beläget invid Ganges. Övergivet sedan länge har djungeln tagit över vad som i dag närmast liknar en ruin och som är en vallfärdsplats för Beatlesfans.

Johan Åsard är TV-producent och författare