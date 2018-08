Vad är hippare än riktigt gammal kammarmusik?

Det har varit ett puttrande fenomen rätt länge nu, klassisk musik i klubbkontext. Och trenden visar inga tecken på att mattas av. Tvärtom. För att nå ut till nya publikgrupper krävdes kort och gott ett nytt koncept. I brist på bättre termer har man talat om ”indie classical” och för att dessutom kunna profitera på det förflutna uppstod en ny remixkultur. Trendiga technotempel, pubar och krogmiljöer skulle göra den klassiska musiken cool igen och prestigemärket Deutsche Grammophon var tidigt ute.

Sedan 2001 är det tyska skivbolagets klubbkoncept Yellow Lounge ett eget varumärke, där kammarmusik tar plats utanför de traditionella konsertsalarna. Några år senare startade Gabriel Prokofjev – barnbarn till tonsättaren Sergej Prokofjev – klubben och skivetiketten Nonclassical i London. Brittiska Orchestra of the Age of Enlightenment är främst känd för att spela 1700-talsrepertoar på tidstrogna instrument. Men upplysningsorkestern har också sökt sig ut i det moderna nattlivet med konsertserien The Night Shift.

Även svenska musiker har varit med på noterna. I Malmö huserar kammarmusikklubben Krinolin på Grand Öl & Mat, nu närmast under festivalen Malmö Chamber Music i september. Där kan man ledigt glida in och samtala med en kompis över ett glas medan man lyssnar på kammarmusik utan att det känns krångligare än vilken popklubb eller bar som helst. Ingen behöver oroa sig över att råka applådera på fel ställe och inträdet är avsevärt lägre. ”Classical music minus the rules”, för att tala med The Night Shift.

Ett hippare, mer mingelbetonat sätt att uppleva klassisk musik kan förstås verka avskräckande på sitt sätt. Men i Stockholm har den unga pianisten David Huang med vänner ändå lyckats skapa en hajp kring projektet Förstaparkett med ambitionen att kombinera ”kammarmusik i världsklass” med cocktailfest. Redan i fjol gästade Förstaparkett-folket utomhusklubben Trädgården på Södermalm med konserten Vivaldi Recomposed – Max Richters remix av ”De fyra årstiderna”. I år blir det en hel festival. Eller ”symfonisk fest” som man kallar Gränslandet, ett tvådagarskalas under Skanstullsbron nästa helg, den 24-25 augusti.

Programmet varvar klassiska hits av både Beethoven och Mozart med nutida svenska tonsättarexporter som Anders Hillborg och Karin Rehnqvist. Samt El Perro del Mar och Loney Dear. För medan den klassiska musiken tar klivet ut i klubblivet, försöker popartister allt oftare skaffa sig kulturell kredd genom att uppträda med symfoniorkestern som lyxigt kompband. Under sommaren har man dessutom kunnat höra Timo Räisänen, ”Göteborgs egen popstjärna”, spela sina favoriter i P2. En programidé som ter sig rätt symtomatisk för popkulturens mediala utbredning. Jag menar, hur ofta får en tonsättare välja klassisk musik i ungdomskanalen P3?

I essäboken ”Popkulturens död” (Atlas) menar Martin Aagård och Natalia Kazmierska samtidigt att salongerna – de borgerliga, konservativa institutionerna – ”metodiskt slukat punkslynglarna och popsnörena”. Popkulturen må förvisso ha förlorat sin provokativa potential, men i själva verket är den så kallade finkulturen inte heller lika tydligt avgränsad. Det är bland annat den moderna konstmusikens flytande fält som den brittiska musikkritikern Tim Rutherford-Johnson försökt beskriva i boken ”Music after the fall: Modern Composition and Culture Since 1989” (University of California Press).

Inte bara geografiska, utan även konstnärliga och kommersiella kartor har ritats om sedan året då Berlinmuren föll, inte minst på grund av webben. En drivkraft bakom genomslaget för klubbkoncepten är diskussionen om den klassiska musikens kris och åldrande publik, samtidigt som en yngre generation företagsamma tonsättare och musiker har sociala medier-koll.

Om klassisk musik ska få plats i pressade livspussel tycks det vara just som soundtrack.

Samtidigt bör man kanske fundera mer på hur själva konsertsituationen präglar musiken rent estetiskt.

För tio år sedan resonerade den amerikanska musikkritikern Alex Ross i The New Yorker kring ett par nya böcker om den klassiska konsertens sociologiska historia. Han menade att dagens konserter måste bli mer flexibla och ringade in någonting mycket centralt. Nämligen att en stor del av de senaste 200 årens repertoar vore närmast otänkbar utan den knäpptyst koncentrerade konsertsituation som egentligen är ett relativt modernt fenomen. Såväl Debussys drömska ”Förspel till en fauns eftermiddag” som det dramatiska förloppet i Mahlers långfilmslånga symfonier bygger så att säga på det vördnadsfulla lyssningsideal som vi på gott och ont dras med än i dag.

Historiskt sett har den klassiska musiken ofta haft en roll som bakgrundsunderhållning och socialt ackompanjemang. Något som dagens klubbarrangörer sällan är sena att påpeka. Miljöombytet har samtidigt banat väg för ett många gånger ganska slätstruket sound, mer lämpat för urbana sammanhang. Den indieklassiska generationen har i regel en förkärlek för sådant som den estniske tonsättaren Arvo Pärts andliga minimalism och annan meditativ konstmusik som länge förknippats med skivbolaget ECM.

En mer avslappnad atmosfär har av allt att döma hjälpt till att sänka trösklarna för en ny publik. Men om klassisk musik ska få plats i pressade livspussel tycks det vara just som soundtrack. Inte nödvändigtvis för festande Stureplansstekare, utan för en mer ”mindful” livsstilstrend. ”Medtag egen yogamatta”, lyder faktiskt uppmaningen i festivalprogrammet inför Gränslandets lördagspass med livemusik av gitarristen Jacob Kellerman.

Festivalen Gränslandet pågår den 24-25 augusti på Trädgården i Stockholm och gästas bland annat av en symfoniorkester på 60 personer.

