Vänner och kolleger minns: ”Jerry Williams var en varm och fantastisk person”

Martin Hederos, pianist och multimusiker, spelade på Jerry Williams album ”Alright” från 2011:

– Han var en varm och fantastisk person – ett levande bevis på att man kan vara i musikbranschen i ett helt liv och förbli helt igenom reko. Det var väldigt roligt – och lärorikt – att få spela ihop med Jerry, det vara bara att åka med. Jag har väldigt fina minnen av honom.

Malena Ernman, artist som gjorde duetten ”Counting miracles” med Jerry Williams:

– Han var en av de största: generös, snäll, vänlig, empatisk, inkännande, chosefri och hade fötterna på jorden. Vi spelade in duetten ”Counting miracles” ihop. Jag slängde ut en förfrågan och han sa om mig att ”det är en trevlig kärring”. Jag kunde aldrig drömma om att han skulle tacka ja, men sedan kom han även och sjöng med mig på nyårsafton 2015 när jag läste nyårsdikten. Han var den mest odiviga människa jag träffat i den kalibern. En arbetarkille av Guds nåde, osjälvisk och med rättvisetänk.

Marika Lagercrantz, skådespelare som spelade i musikteaterföreställningen ”Jerka”:

– Det var en stor själ. Vi är uppväxta på samma gata och sedan fick jag arbeta med honom i två års tid i musikalen ”Jerka”. Jag kan bara buga inför hans artisteri och konst. Den höll varenda kväll. Han var otroligt älskad och älskade också sin publik.

– Hela Sverige sörjer i dag. Han tillhör en stor tradition i Sverige av att resa runt och spela på folkparkerna. Jerry är en del av folkhemmet. Han stack heller aldrig under stol med han höll människovärdet väldigt högt.

Lasse Berghagen, artist och programledare för ”Allsång på Skansen”:

– Det är sorligt att höra att Jerry lämnat oss. Han var en bra människa och en suverän artist. Gick alltid sin egen väg och var konsekvent i sitt artisteri. Jag hörde honom aldrig säga ett ont ord om någon annan människa. Älskade sina hundar och sina motorcyklar. Han var cool privat men på scenen exploderade han i en sorts urkraft.

Mats Lagerwall, sångare och gitarrist i The Boppers och Jerry Williams band:

– Han har betytt oerhört mycket. Han ordnade det första tv-giget åt oss i The Boppers 1978 i tv-programmet ”Jerry Williams show”; då var vi helt nya och han tyckte nog att vi var ganska balla. Vi har jobbat ihop från och till under många år och jag var del av hans band de senaste nio åren. Han har alltid gett allt och ställt höga krav på de runt omkring honom och framför allt på sig själv när det var gig. Han ska ha all respekt, jag kommer att sakna honom oerhört.

Jill Johnson, artist och programledare för ”Jills veranda”:

– Jerry var en riktig sköning och en av våra största legender och musiker. Jag glömmer aldrig när han var med mig i Nashville i ”Verandan” och berättade om en man som ”drog in årorna”. Jag fattade inte vad det betydde och vi hade väldigt kul åt det. Förutom det faktum att han var en stor artist så var hans slang och humor något jag älskade hos honom. Nu har Jerry ”dragit in sina åror” och han kommer att vara saknad för all framtid. Mina tankar går till hans nära och kära.

Pelle ”Howlin’ Pelle” Almqvist, sångare i The Hives:

– Han var nästan den första rockmusikern jag utsattes för. Min mamma hade en Jerry Williams & Roadwork-skiva från sjuttiotalet, och på bilderna i konvolutet hade de allt som var häftigt – elgitarrer, snusnäsdukar, långt hår och en schäfer. Jag tänkte att jag ville vara som de snubbarna. När vi startade The Hives gillade vi Little Richard väldigt mycket, och Jerry var väl det närmaste man kunde komma i Sverige. Han var väldigt inflytelserik, har hållit på från femtiotalet och ända in i kaklet, och gjort det bra hela vägen. Det var han som var kungen av Sverige.

Louise Hoffsten, artist:

– För mig är han Jerka. Det är väldigt konstigt att han inte finns – nu när han är borta vacklar allting. Han har ju alltid varit med oss. Han är en stor del av svenskt musikliv, jag är svag för den sortens rockmusik han representerade, men han vek sig heller aldrig en tum från var han stod politiskt. Jag vill också poängtera hans humor, han var så kvick. Och han lade aldrig av, han gav aldrig upp, han höll alltid rock’n’rollen levande när andra pratade om att den var död.

Niclas Frisk, sångare och låtskrivare, spelade på 90-talet in låten ”Dream on” med Jerry Williams:

– Samarbetet med Jerry Williams var ett av de allra trevligaste i min karriär. Han var otroligt sympatisk, rolig och hade en stor ”bullshit-detektor”. Jag har den allra största respekt för Jerry Williams, och det var väldigt tråkiga nyheter. Alla som arbetade med honom tyckte att han var super.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet:

– Jerry Williams var en stor röst för rocken och för arbetarklassen. Han var en person som tog tydlig ställning, alltid rak och alltid från vänster.

Olle Jönsson, sångare i Lasse Stefanz, samarbetade med Jerry Williams på låten ”Shake a hand”:

– Man måste ha förebilder här i livet och han var en av mina. Den djävulska energin han hade på scen är jag så avundsjuk på. Många kanske såg honom som en hård kille från Södermalm, men han var en väldigt ödmjuk kille. Annars hade han aldrig kommit så långt som han gjorde. Det känns inget bra alls detta, det blir en svart måndag.

Mikael Herrström, artist och producent bakom bland andra Thåström, Stefan Sundström och Popsicle. Producerade Williams album ”Alright” (2011):

– Vi gick igenom en massa låtar inför skivinspelningen och repade på Kapsylen på Tjärhovsgatan. Alla vi andra var minst 30 år yngre än honom, men han var i överlägset bäst form. Varje inspelningsdag inleddes med att han berättade sinnessjukt roliga turnéminnen. Han var en en otroligt jordnära och generös människa - och kul. Han hade ju dessutom en jävla bra röst, den var äkta och gick igenom och berörde alla åldrar och typer - både gamla punkare och raggare. Sådant är ovanligt.

Sångerskan Miss Li höll precis på att jobba fram nytt material med rocksångaren Jerry Williams:

– Jag var så stolt att du frågade just mig om jag ville skriva tillsammans med dig! Du är den coolaste människa jag nånsin träffat och jag är så glad att jag fick lära känna dig. Detta är för mycket att ta in!", skriver hon på Instagram.

Artisten ”Brolle” Wallmark:

– Jerry var en god vän, en förebild, en ikon och en rocker, med det största och varmaste hjärta av alla jag träffat. Jag känner stor saknad av en kompis jag vuxit upp med. Hans musik lever vidare. Han är odödlig. Long live the king ”Jerka”.

Sarah Dawn Finer, artist:

– Jerry var kung. Vi jobbade ihop i ”Stjärnklart på turné”, där jag fick äran att sjunga duett med honom, och nu senast på Vintergalan 2018. Han var så rolig, omtänksam och generös bakom scen. Bästa tugget, och med de skönaste stories. På scen gav han allt. Varje rep och varje gig. 110 procent varje gång. Han stod ofta bakom scenen och skuggboxades för att komma igång, och var alltid i tid och klagade aldrig. Han var ett überproffs.

Frida Franker, som gjorde en konstutställning om Jerry Williams i Göteborg:

– När jag var tio år såg jag honom på Börsen. Det var det starkaste jag upplevt musikmässigt. Jag lärde känna Jerry i samband med mitt projekt om honom. Han var en väldigt sympatisk person. Tillmötesgående, men ändå väldigt mån om sin integritet.