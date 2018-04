Musikern Courtney Barnett: ”Metoo-rörelsen har varit väldigt inspirerande”

Barnett solodebuterade för sex år sedan, men har snabbt fått hängiva fans. Inför årets internationella Record Store Day lyftes en singel från hennes nya album ”Tell me how you really feel” särskilt fram jämte exklusiva David Bowie-utgåvor och nya Prince-vinyler.

Själv beskriver hon sig som en engagerad hantverkare. Någon som är själaglad över att kunna försörja sig på att sjunga och spela överstyrda Fender Mustang-gitarrer.

– Jag är så lycklig över att få göra musik, jobba med musik och att få hänga med så många inspirerande band och bra människor. Folk som verkligen tror på sin konst, poängterar hon från sitt hus i Melbourne.

– Vad skulle vara poängen med att skriva och ge ut musik om man inte försökte göra det så bra som möjligt, frågar hon utan att vänta på ett svar.

Hon säger att hon håller den internationella musikindustrin på så långt avstånd som möjligt för att värna sin musik.

Är det därför du valt att bo kvar i Australien?

– Njae, mitt hus är ju här, min partner (musikern Jen Cloher som hon återkommande spelar ihop med), min katt, alla våra vänner och min mamma och pappa. Jag älskar verkligen att resa mycket och turnera, men jag älskar också Melbourne och Australien. Jag gillar att kunna återvända hit, fast det innebär att det är väldigt långt till Los Angeles, New York och London där musikindustrin är så mycket större.

Påverkades du av den äldre musikscenen i Australien när du växte upp?

– Mm, rätt mycket, fast jag lyssnade faktiskt inte särskilt mycket på musik härifrån förrän jag fyllt 20. Då hittade jag en massa 1970-, 1980- och 1990-talsband som The Saints, The Go-Betweens, Paul Kelly och Divinyls och fattade att det gjorts en massa superbra musik här, fast den var svårare att hitta än de utländska hitlåtarna som spelades i radio oavbrutet. På den tiden var ju musiker här nästan tvungna att emigrera till USA eller England för att få uppmärksamhet, vilket många gjorde. Som Nick Cave, till exempel.

De senaste åren verkar musiklivet i Australien ha varit väldigt vitalt med Methyl Ethel, Julia Jacklin, Violent Soho, Koi Child – som bland annat Tame Impala hyllar.

– Verkligen, det görs enormt mycket bra här. Och med internet så har ju världen förts samman och gjort det möjligt att dela idéer och musik på ett sätt som inte var möjligt förr – vilket fick band här att flytta till exempelvis New York.

Foto: James Gourley/REX

Hur ville du att ”Tell me how you really feel” skulle låta?

– Större kontraster – mer dynamik mellan mjukt och högt än på de tidigare skivorna.

Textteman?

– Nu efteråt ser jag att flera av låtarna handlar om beteendemönster och personlighetsdrag. Jag antar att jag försökt utforska mina egna vanor, vänskaper och relationer. Tankar kring smärta och lidanden som jag sett omkring mig, men också allt det som är en del av vår tid och vårt politiska klimat som jag försöker förstå. Hur det uppstått och vart det är på väg, säger hon.

Arbetsmetodiken var den enklast möjliga – uthållighet och sittfläsk.

– Jag satt varje dag under en lång period och skrev bara ner ord utan någon speciellt mål eller inspiration. Att bara sätta igång och se vad som händer helt enkelt.

Låten ”I’m not your mother, I’m not your bitch” låter som en bugning inför Courtney Love och Nirvana.

– Haha, ja det är den absolut – hur skulle man inte kunna bli inspirerad av allt det som de gjorde? Det är en rätt rolig titel, men låten handlar om folk som knuffar runt en och manipulerar en, behandlar en illa. Sådant somliga gör.

I ”Nameless, faceless” – med Pixies/Breeders-systrarna Kim och Kelley Deal som gästartister – återvinner Courtney Barnett författaren Margret Atwoods uttalande om hur män oroar sig för att bli utskrattade, medan kvinnor är rädda för dödligt våld:

”I wanna walk through the park in the dark / men are scared that women will laugh at them / I wanna walk through the park in the dark / women are scared that men will kill them / I hold my keys between my fingers”

– Metoo-rörelsen har varit väldigt inspirerande och också i Australien har den lett till samtal om alla de här problemen på en helt annan nivå än någonsin tidigare. Många människor har fått ta del av berättelser som de aldrig hört tidigare. Jag tycker redan att man kan se både förändring och en större förståelse. Jag har också lärt mig av det som kommit fram, säger hon.

I albumets avslutande ”Sunday roast” tecknar Barnett en söndagsmiddag i ett hoppets ljus. En förhoppning om att den hon älskar ska komma hem till henne med kärlek: ”Don’t come with your arms swinging / throw them around me / some kind of sweet relief, I hope you never leave (…) I know all your stories, but I’ll listen to them again / and if you move away y’ know I’ll miss your face”, sjunger hon till skorrande gitarrer och väldiga skyar av ekande reverb.

Du har många uttryck som gitarrist och spelar dessutom slide, vilket inte är någon folksport direkt.

– Mm, jag försöker i alla fall att hitta nya grep och blanda stilar. Varje gång jag börjar förlita mig på något gitarrtrick så försöker jag ta mig vidare allt vad jag kan, säger hon och understryker att också hennes många samarbeten med artister och band utvecklat henne mycket som instrumentalist.

– Jag har spelat just slidegitarr i countryband, sologitarr i Jen Clohers band och på de två senaste albumen har jag jobbat med Dan Luscombe från The Drones som är en absolut enastående gitarrist, precis som Kurt Vile (The Violators, The War on drugs) som jag turnerat och gjort ett album ihop med. Jag försöker suga i mig så mycket som möjligt, men är ingen gitarrnörd eller samlare precis, säger hon och tillägger: