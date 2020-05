Musikfestivalen Way out west ställs in

Årets Way out west var planerad till mitten av augusti, med dragplåster som The Strokes, Robyn och Bon Iver. In i det sista hoppades man kunna genomföra festivalen i Slottsskogen i Göteborg, som i fjol lockade 30.000 personer per dag. Nu kommer beskedet att man skjuter på festivalen till augusti 2021.

”Med alla faktorer inräknade, och sett till den situation vi nu befinner oss i, är det ett beslut som tyvärr varit oundvikligt”, skriver man i pressmeddelandet.

– Det är en tudelad känsla. Å ena sidan känns det skönt att äntligen kunna ta ett beslut. Å andra sidan är det så klart jättetrist, Way out west är ju vårt flaggskepp, säger Ola Broquist, arrangör på Luger.

Att beskedet har dröjt beror delvis på att festivalen ligger sent på sommaren. Men också att svenska regeringen inte har drivit en lika tydlig linje gällande restriktioner jämfört med många andra länder i Europa, menar Broquist.

– Det har helt enkelt varit luddigt, vilket har gjort att vi har velat vänta in i det sista.

Han vill inte uppge någon siffra på hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir, men menar att läget är allvarligt.

– Det är ett väldigt tufft år för oss. Inte bara för Way out west, utan för hela Luger. Vi kommer inte att gå omkull, men de ekonomiska effekterna kommer att märkas under många år framöver.

Årets festivalbiljett kommer att gälla för festivalen 2021. Biljettköparna kommer att kontaktas och även erbjudas möjlighet till återbetalning.

– Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill behålla sin biljett. Det är det enskilt viktigaste du kan göra för att stötta framtida Way out west.

