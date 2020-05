Naivt och ytligt om IS-kidnappning i ”Ser du månen Daniel”

Drama ”Ser du månen Daniel”

Regi: Niels Arden Oplev, Anders W Berthelsen

Manus: Anders Thomas Jensen, Puk Damsgård. I rollerna: Esben Smed, Toby Kebbell, Anders W Berthelsen, Sara Hjort Ditlevsen, Ardalan Esmaili med flera. Längd: 2 timmar, 18 minuter (från 15 år). Språk: danska, engelska, arabiska. Visa mer

”Ser du månen Daniel” blev förra året en biosuccé i Danmark (cirka 400.000 sålda biljetter). Inte så konstigt. Danmark har sig egen samtidshistoria med stridande trupper i Irak och i Afghanistan. Krigserfarenheter som genererat åtskilliga dokumentärer och mer eller mindre verklighetsbaserade dramer som lockat publiken under 2000-talet.

”Ser du månen Daniel” bygger på den unge danske fotografen Daniel Ryes tid som IS-fånge i Syren 2013–2014. Den utgår från författaren Puk Damsgårds bok och håller sig hela tiden tätt intill sin utsatta huvudperson.

Unge Rye, en gymnast som brutit benet och söker en ny karriär som fotograf, framställs inledningsvis som mer än lovligt naiv. Esben Smed (”Follow the money”) gör inte heller mycket med sitt spel för att komplicera den bilden. Knappt har hans rollfigur hållit i en kamera förrän Rye drar i väg till Turkiet för att åka över till Syrien och fotografera ”civilbefolkningens utsatta situation”.

En löst sammansatt jihadistgrupp tycker förstås att det är julafton när dansken med noll koll dyker upp och kidnappar honom utan prut. Hemma i Danmark börjar familjen Ryes långa ångestresa. Brutala tortyrscener korsklipps med de desperata föräldrarnas jakt på lösensummepengar.

Spänningen är knappast olidlig eftersom upplösningen är väl känd. Regissör och manusförfattare försöker gjuta in en extra laddning i det faktum att Rye delade cell med amerikanen James Foley (senare halshuggen av IS) vilket blir starkt i stunden men vars påverkan på Rye aldrig skildras på djupet. ”Ser du månen Daniel” prioriterar intimitet och känslosamhet framför politik, etik och moral vilket leder till mer än lovligt reducerande rollkaraktärer; ”goda” offer, monstruösa gärningsmän i balaklavor, lidande familjer.

Det faktum att Rye är just dansk, och därmed anses av gärningsmännen ha en koppling till ”war on terror”, kunde filmen gärna ha utvecklat lite mer. Det är kanske cyniskt att säga, men det har runnit mycket vatten under broarna i Syrien. Den Islamiska staten har uppstått och fallit med mera, vilket gör att filmen dessutom känns en smula daterad.

Niels Arden Oplevs (”Män som hatar kvinnor”) konstlösa berättande har sina effektiva stunder och utnyttjar miljöerna väl, men drar ut alldeles för länge – särskilt när det gäller det översentimentala slutet.

