Nanette Burstein: ”Viktigt att min film om Hillary Clinton skulle kännas intim”

Nanette Burstein

Född 1970 i New York. Oscarsnominerad 2000 för sin boxningsdokumentär ”On the ropes”.

Har också gjort dokumentärer som ”The kid stays in the picture” om sjuttiotalsikonen och demonproducenten Robert Evans (2002) och ”Gringo: The dangerous life of John McAfee (2016) som kretsar kring en mordmisstänkt tech-miljardär.

Har också regisserat avsnitt av tv-serier som ”The Carrie diaries” och ”New girl”, liksom den romantiska komedin ”Going the distance” (2016) med Drew Barrymore

”Hillary” finns att strömma på svtplay.