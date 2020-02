Nanne Grönvall efter James Cordens invit: ”Jag åker dit bums”

På lördagen misslyckades Nanne Grönvall med att kvalificera sig i Melodifestivalen. Bidraget, som refererar till James Cordens kända programformat där han tar en biltur och sjunger med kända artister, kom sist i deltävlingen.

Men nu har artisten fått uppmärksamhet av programledaren själv.

I det senaste avsnittet av ”The late late show with James Corden” visar han klipp från Nanne Grönvalls framträdande under semifinalen i Malmö. Han ger samtidigt artisten en speciell invit, och erbjuder henne att få göra just det hon sjunger om, ”sjunga carpool karaoke med James Corden”.

James Corden. Foto: Matt Sayles/AP

”Nanne, jag kan inte få dig tillbaka in i tävlingen. Men jag lovar dig att nästa gång som jag är i Sverige, eller när du råkar befinna dig i Los Angeles, så möts vi upp, hoppar in i en Volvo, tar med en påse ’Swedish fish’ (godis, reds. anm.) och åker ut på vägarna och kör vår egen carpool karaoke”, säger James Corden i programmet.

Nanne Grönvall har efter James Cordens invit gått ut med ett uttalande och tackat ja till hans erbjudande:

”Jag har ju låten klar på engelska så jag stoppar ner mina högklackade skor och åker dit bums! Tänk vad vi ska sjunga tillsammans!!! Dream come true!”, skriver Nanne Grönvall.

