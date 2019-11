När bomberna föll och Olof Lagercrantz blev Finlandsfrivillig 1939

Lördagen den 30 november är det åttio år sedan Finlands vinterkrig bröt ut. Denna dag hade föregåtts av veckor av påtvingade förhandlingar med Sovjetunionen om gränsjusteringar och arrendering av Hangö udde m.m. Ingenting tycktes ändå hända och skolorna, som varit stängda på grund av det oroliga läget, öppnades på nytt. Men mot slutet av november skärptes situationen och på morgonen den 30 gick ryska trupper över gränsen på Karelska Näset.

Natten mot den 30 november rådde spänd förväntan i mitt föräldrahem på Skillnadsgatan i Helsingsfors. Den bottnade inte i det hotfulla politiska läget utan i väntan på att få läsa dagens Hufvudstadsblad. Tidningen föll ner i vår brevlåda och vi fann en annons om att förlovning skulle eklateras denna dag i Stockholm mellan Martina Ruin och Olof Lagercrantz. Kärlek hade uppstått mellan min artonåriga syster och den tio år äldre ”rikssvenske” poeten som var vän till vår far. De hade valt den 30 november som förlovningsdag eftersom det var Karl XII:s dödsdag. Valet var utslag av historisk romantik – Olof var vid denna tidpunkt ännu ganska konservativ – men också samstämt med den upphetsade stämning som rådde kring Finland, Sverige och Ryssland hösten 1939.

Klockan 09.15 den 30 november hördes plötsligt sirenernas klagande och genomträngande ljud i Helsingfors. Jag var då tolv år gammal och hade dagens andra lektion i Svenska Normallyceet vid Unionsgatan. Alla elever fick besked att snabbt springa ut i den näraliggande Observatorieparken och gömma sig i gångar som tidigare grävts upp i gräsmattorna. Ingenting hände. Äldre människor kom och gick, men vi barn satt kvar. Min mor fick höra att jag fanns där och hämtade mig. Jag skulle omgående evakueras till Sverige och hon hade lyckats få plats på en båt som gick samma dag från Åbo.

Klockan kvart i tre satt vi i Åbotåget på Helsingfors station och kunde pusta ut. Min mor hade tagit fram sitt medhavda Hufvudstadsblad och tänkte på sin dotter och den förlovning som firades i Stockholm. Plötsligt skakades vagnen av hårda smällar. Vi rusade ut på perrongen, såg flygplan med röda stjärnor flyga över stationen och kröp omedelbart ner under den vagn där vi just suttit. Vi blev snabbt bortmotade och instruerade att skynda till ett skyddsrum under stationsbyggnaden. I trängseln där nere spreds ett rykte att tåget till Åbo skulle avgå trots att fara-över-signal ännu inte ljudit. Vi lyckades pressa oss fram, springa till tåget och hoppa på det och få se himlen lysa röd av alla bränder i staden.

I Åbo hamn väntade m/s Wellamo på tåget från huvudstaden. Min mor och jag tog ett tappert farväl. Hon skulle stanna i Finland medan jag ensam gick ombord. Färden över till Sverige tog hela tjugofyra timmar. Det meddelades att ryska u-båtar synts på Ålands hav. Alla kommenderades upp på däck och vi satt där med flytvästar på och tittade ut över havet i oro över att se något röra sig i vattnet men ingenting syntes. På kvällen den 1 december lade Wellamo till vid Skeppsbron och jag blev mött och omklappad av min syster Martina och Olof Lagercrantz.

Jag hade blivit ett Finlandsbarn i Sverige medan den som snart skulle bli min svåger kom att bli en Finlandsfrivillig. I december skrev Olof Lagercrantz tillsammans med sin vän Karl-Gustaf Hildebrand den välkända broschyren ”Finlands sak är vår” och i slutet av månaden, efter att han och Martina gift sig, åkte de upp till norra Finland. Han åtog sig uppgiften att bli redaktör för informationsbladet Den Frivillige som spreds bland de åttatusen svenskar som anslöt sig till de finska trupperna. Stämningen var exalterad. Sverige anklagades för att göra för lite för sitt grannland. Den nyss tjugonio år fyllda redaktören släppte alla hämningar i den dikt han publicerade i Den Frivillige efter att vapenstilleståndet slutits den 13 mars 1940 med hårda villkor för Finland:

Säll är den man som har ett fosterland

att älska och att tjäna in i döden.

Han hämtar kraft ur ständigt nya flöden

om också hela landet står i brand.

Men vi som står förrådda av vårt land

I ångest sinar nu vår kärleks flöden.

För oss är livet grymmare än döden

Vi äga inte mer ett fosterland.

Olof Lagercrantz lugnade snart ner sig. Han kom senare i sitt liv att helt acceptera den hållning som det officiella Sverige intagit visavi Finland under vinterkriget och inse att man bistått landet på många olika sätt. Däremot kom han under sin fortsatta levnad att helt dissociera sig från den 30 november som Karl XII:s dödsdag. Att av det skälet minnas den dagen tedde sig mycket främmande för honom.