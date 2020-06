När Sylvia Plath längtade ut på landet

Hyrbilen går sönder i en brant engelsk uppförsbacke. Augustisolen har precis gått ner över södra Devon och min man har kört i vänstertrafik i sex timmar. Nu är han trött och då vill gps:en att vi ska ta de smala, gudsförgätna vägarna. Han springer för att leta efter någon, möts av en övergiven lada. Jag sitter med de tre barnen i den kokande bilen och tänker: ”Helvete. Jag kom för nära. Nu är olyckan över oss. Vad inbillade jag mig? Varför skulle just jag åka och titta på Sylvia Plaths hus? Och, kanske mest akut: ”Varför tog jag med mig min familj?”

I tre månader har jag planerat resan. Noga övervägt hur mycket av resan som är liv, hur mycket som är arbete. Slagit in på den lättaste vägen: tänkt att gör jag bara det här till en nöjesresa och surfar runt lite på Airbnb och formulerar det som ”engelsk riviera”, kommer det gå att låtsas som att jag inte alls är en författare som är intresserad av en annan författares liv och öde. Det här är bara en helt vanlig semester.

Jag mäter ut avstånd på kartan och bokar två boenden någon timme bort från målet. Vi kan absolut inte bo precis där Sylvia Plath bodde, det är olycksbådande, vi får inte komma för nära. Vi hamnar i två pittoreska småstäder vid kusten, sådana som syns på vykort: Dartmouth, känt för Agatha Christie som bodde där, och Totnes, ett litet alternativsamhälle med många kristall- och ekoshoppar.

Det var kall januari och min son var nio månader när jag sakta väcktes ur min utbrändhet och insåg att det Sylvia Plath upplevt under sin sista tid var verkligt. Berättelsen om Plath är samplad så många gånger att jag för länge sedan slutat se hennes liv och författarskap för vad det är. I stället har jag själv, trots den kärlek jag en gång kände när jag upptäckte henne, gått med på att låta diagnoserna och googlingarna (”Did Plath die from PMS?” etc) ställa sig i vägen för min kärlek.

Den mentalsjuka diskursen kring Sylvia Plath koncentrerar sig ofta till hennes enda utgivna roman, ”Glaskupan”, där huvudpersonen Esther Greenwood gör ett självmordsförsök och jag har aldrig tyckt att den romanen är särskilt bra. Plath själv kallade boken ”en riktigt amatörmässig roman”, ”något underhållande”, och det är tydligt i breven och dagböckerna att hon inte är så stolt över verket, utan ser det som en början på ett romanförfattarskap som kan inbringa pengar.

Ända sedan resan till York 2003 då jag upptäckte Sylvia Plaths författarskap genom de nyutgivna dagböckerna och blev tvärförälskad, har jag gått med på att tona ned min kärlek till Plath. Jag trodde att jag hade upptäckt en ikonisk författare men Plath var ikonisk inte för vad hennes texter hade att ge, utan för vad hennes död hade att lära oss efterlevande. ”Kom inte dragandes med det där”, tyckte jag att blickarna hos mina lärare och äldre släktingar sa. Den där gamla utnötta historien om det självutnämnda kvinnogeniet som ville ha allt och vann inget, i början av 1960-talet. ”Ägna dig åt uppbyggliga författarskap i stället. Och dra lärdom – se hur det går för en kvinna som både vill ha ära och berömmelse, pengar, författarskap, man och barn.”

Devon i England. Foto: Rights Managed

Men jag älskade Plath för hennes rättframhet, hennes sätt att lida på. Och älska. Plath var en passionerad ung författare som ville att hela världen skulle trollbindas av hennes texter. Samtidigt stred hon för att bli ödmjuk och jordbunden, komma nära andra människor. Jag intresserade mig för hennes sätt att inrätta sitt liv så att man kunde komma nära skrivandet. Iscensätta händelser för att livet skulle ge skrivandet material. Och sedan, när livet gjort det, själv tvingas leva med konsekvenserna medan skrivandet gick fritt.

Och den så viktiga frågan, som lät sig ställas genom att läsa Sylvia Plath: Hur leva sitt liv, när klyftan mellan Liv och Skrivande inte går att överbrygga, ens urskilja? Hur leva mitt i förväxlingen? Mellan det liv som ska levas, och det som ska skrivas? Hur ska man vara stark nog att hantera de krafterna?

”Jag är en begåvad författare; jag har det i mig. Jag skriver de bästa dikter jag någonsin har skrivit nu; de kommer att göra mig till ett namn”, skrev Plath till sin mamma några månader före sin död, het av feber, under det intensiva skrivandet av ”Ariel”-dikterna hösten 1962. Men Sylvia Plath hann inte ordentligt uppleva sitt författarskap. Mötet med publiken hon så djupt åtrådde (och som jag tror hade förändrat henne) uteblev ur hennes livserfarenhet.

Hon hann läsa de första recensionerna av den brittiska publiceringen av ”Glaskupan” i januari 1963, några veckor före sin död. Men hon hade skrivit ut sig själv ur romanens sammanhang, alla trodde att den var skriven av en Victoria Lucas. ”Glaskupan”, som Plath själv beskrev med orden ”Det kanske inte är Stor Konst, men den är bra och rolig” var en text som kom så pass nära det verkliga livet att hon behövde låtsas som att det var någon annan som hade skrivit den.

Sylvia Plath, med sin mörka, obevekliga och ofta ironiska röst, inte sällan skoningslös i sina liknelser, höll fortfarande på med hänsyn när hon författade romanen 1961. Det var viktigare för henne att framstå som en hel och full människa med anseende, än att gå hela vägen och bli så pass hänsynslös mot liv och verklighet att texten efteråt kunde få ett eget liv.

Den smärta Plath kände när hon läste de blandade recensionerna i januari 1963, och som poeten och exmaken Ted Hughes hänvisat till som en anledning till självmordet, kan alltså ha varit dubbel. På ett sätt hade Plath redan tagit död på sig själv som författare genom att utebli från romanens sammanhang. Hon stod inte i striden och mötte publikens blick.

Genom pseudonymen hade hon slunkit ut bakvägen, redan tystnat, kunde inte ställas till svars. Några veckor senare dog hon för egen hand, i den iskalla Londonlägenhet hon hyrt i två månader tillsammans med sina två små barn, ett och nästan tre år gamla. Och ”Ariel”-dikterna, de dikter där hon slutligen hade upphört att använda språket till att tillfredsställa och vara duktig, låg ännu opublicerade och väntade på hennes död.

Den sista hösten hade inneburit ett personligt genombrott i Plaths skrivande också för att hon tillät sitt mörker att finnas, eller rättare sagt: för att hon inte kunde hålla det ifrån sig. Ted Hughes skulle senare kalla detta för Plaths riktiga ”själv”, som här framträdde, och som han menar att hon tidigare hade förnekat.

Plaths överbeskyddande mamma protesterade när hon läste några av dikterna, och Plath fräste äntligen ifrån i ett brev (oktober 1962): ”Men sluta försök få mig att skriva om 'hederliga anständiga människor' – dem kan du läsa om i Ladies’ Home Journal! Ledsen att mina dikter skrämmer dig – men du har alltid varit rädd för att läsa om och se det mest fruktansvärda i världen – som Hiroshima, Inkvisitionen eller Belsen.”

Det här var den poet som samma månad skulle skriva dikten ”Medusa”, om en komplicerad modersrelation, som slutar med orden: ”Det finns inget mellan oss.” (Plath hade tidigare kvittrat om att det enda hon ville göra under graviditeten var att läsa glossiga magasin som hemmafrutidningen Ladies’ Home Journal, som mamman fick skicka till England, och uppgörelsen med mamman här blir också en uppgörelse med sig själv.)

I sina dikter och framför allt i den mest kända, ”Daddy”, skriven i oktober 1962, approprierade hon nu några av historiens värsta skeenden, som hon själv vuxit upp med, fast tittat på från andra sidan av ett hav. Hennes pappa var tysk, nu talade hon om sig själv som juden och om fadern som nazisten. Plath har kritiserats för att tillskriva de stora oförlåtliga världshändelserna sig själv, som om hennes privata helvete kunde jämföras med Förintelsen. Men på amerikanskt imperialistiskt nittonhundratalssätt var det okomplicerat för Plath att använda Förintelsen som metafor.

Den rival som Plath hela tiden fruktat – döden tog hennes pappa, vem skulle då ta Ted? – blev Assia Wevill, av judisk härkomst och flykting undan Förintelsen. Det var Assia Wevill som steg in i Sylvia Plaths drömliv på Court Green i maj 1962 och som praktiskt taget slet Ted ifrån henne. Nu rasade mörkret över henne, och det stod Plath fritt att tävla om vems lidande som var värst och att använda vilka metaforer som helst för det svek hon tyckte sig utsatt för. Som insvept i eufori steg Plath upp i den blå timmen innan barnen vaknade och skrev några av litteraturhistoriens mest lästa dikter. Inte alla av dessa sista dikter finns med i samlingen ”Ariel”, men de går alla att läsa i Pulitzerpris-belönade ”The Collected Poems” (1981), som jag ser som Plaths livsverk utöver dagböckerna.

När jag bestämmer mig för att åka och titta på hennes hus i Devon är jag själv på väg in i en utbrändhet efter att jag i två års tid väntat, fött, burit, ammat, vyssjat och nattat ett litet barn. Jag har också skrivit en bok och upplevt tomheten som kom efteråt, och den emotionella utmattning som följde på skrivandet. Jag vill veta hur det var för Plath och börjar nysta i de sista dikterna och breven hon skrev till sin psykiater hösten och vintern 1962-1963. Romanen där den här tidens erfarenheter blev till text (”Double Exposure”) finns inte kvar, så jag måste försöka föreställa mig den.

Jag vill veta hur ljuset faller över Devon i augusti, jag vill veta om det är verkligt. Det här är månaden då Plath och Hughes for från London 1961 för att leta efter hus på den engelska landsbygden, och de hittade det stora pampiga men slitna Court Green, som Plaths mamma lånade dem pengar för att köpa.

Plath var gravid med deras andra barn. Och trots att hon älskade London och egentligen visste att en kvinna inte kan slitas från moderniteten, kultur och andra människor utan att samtidigt förhandla med sin frihet; trots att hon riskerade att glida in i en föråldrad modersroll på landsbygden där skrivandet kommer i andra hand, så ville hon också leva. Hon ville känna livets puls i sitt hjärta och göra det för Ted, för deras kärlek. ”London gav sig av som huvudvärk”, skriver Hughes i ett brev till en vän den hösten. ”Så nu hoppas jag att mitt liv ska bli avskildhet, mina egna tankar, mina egna nöjen, min egen tid, med plötsliga attacker ut mot världen.”

Så fel han fick. När Plath och Hughes lilla son är sex månader sommaren 1962 beskriver Plath en make som blir manisk. Han börjar yra om att han ska få Nobelpriset, beskriver äktenskapet som ett skorpionnäste och talar om för sin fru att all kärlek han visat henne varit ren sentimentalitet. Plath själv skriver: ”Jag är så jävla förnuftig.”

Det är hon som har att ta hand om sjuttiotvå äppelträd, en trädgård stor som en fotbollsplan, odlingar, bin och två småttingar. Hon blir sjuk, får mjölkstockning och när hon ber Hughes om hjälp påstår han att hon utpressar honom med sin hälsa. Som tidigare mentalpatient vet Plath att hon lämnas i en sårbar situation, skriver till sin mamma redan i augusti att det inte vore klokt att genomgå ännu en engelsk vinter.

Varför ska jag närma mig det här skorpionnästet? Sylvia Plath trodde på ödet och det är något med hyrbilen som går sönder som gör mig skrockfull. Borde jag ta det som ett tecken: Hit, men inte längre? Jag har läst på en blogg om en doktorand som åkte till Devon och tyckte alltihop var hemskt; en död kråka låg på vägen (Ted Hughes skrev diktsamlingen ”Kråka”). Men varför ska jag godta bilden av Plath som ett slags litterärt spöke? Jag har varit underdånig länge nog inför myterna om de kvinnliga författarna som siktade högt och föll. Jag vill skapa min egen bild.

Men just som jag ska stiga på dubbeldäckaren till North Tawton, märker jag att jag börjar förhandla med min verklighet. Hur mycket kan jag visa av mig själv, av vårt ärende hit? Jag väljer vägen som Plath stundtals valde när det gällde hennes skrivande; jag väljer att dölja. Instruerar skamfyllt min man om att inte skylta med Plath-biografin vi har med oss, som jag har pressat längst ner i barnvagnen. ”Varför?” frågar han. Jag förråder min hjältinna, hela min avsikt med resan när jag säger: ”För att man inte är stolt över henne här. Hon är typ ett spöke.”

Två nyfikna damer vid bussen vägrar släppa oss med blicken. ”Vad i hela världen åker ni till North Tawton för?” Och då måste ju verkligheten in. Jag börjar förklara, och min man släpper på spärrarna och börjar fotografera. ”Åh, poeten”, säger de och får något sorgset i blicken. Jag vet inte alls vad jag har att förvänta mig, om Plath och Hughes gamla hus är ett museum eller om det är sålt och någon ny bor där, men nu får jag förklarat för mig att Hughes sista änka lever kvar, och hon har börjat gå med krycka. ”Shit”, tänker jag. ”Det är på riktigt.” Sylvia Plath är inte fiktion. Det här är verklighet. Då kanske hennes egen version av hur hennes sista tid var är verklig den också.

En av damerna visar oss lite diskret vägen till huset. Det är ett enormt, pampigt hus, med en trädgård som angränsar till kyrkogården. Vi knäpper några bilder, sen vill vi gå nära. ”This Lane Is Strictly Private. No Unauthorised Entry”, står det på en skylt. Det här är fortfarande ett sår. Fler än vi har dimpt ner i North Tawton efter en galen bussfärd längs de labyrintiska Devonkullarna, och upptäckt att det svävar något märkligt över hela den här platsen. Ett stort, genomfantastiskt hus, som Plath beskriver som en dröm i breven, och där hennes rikaste tid i livet precis ska börja.

Plath och Hughes hade drömmar som varje hipster kan känna igen sig i i dag: de ville leva ett liv nära naturen, odla och sälja sina egna grönsaker och ha bin och boskap. Och det är storslaget vackert. Speglar en författares självbild: Så grandiost, med en svindlande stor trädgård, ett palats i jämförelse med alla pyttiga engelska bostadslösningar. Men då – 1962 – var det givetvis också ett kråkslott.

Till min förtjusning märker jag att min rädsla försvinner. Det är en ljus, sorglös dag, och här har Sylvia Plath levt och andats. Här postade hon sina brev. Upprymda dricker vi te och äter scones på ett kafé på huvudgatan. Man kan köpa såpbubblor där. Ingenstans finns här ett monument, ingenstans en inskrift där det står att Sylvia Plath bodde i byn. Bara några ord om Ted Hughes på en byggnad. Det här är huset där hon skrev en av sina vackraste dikter, hörspelet ”Three Women” (1962), som är inspirerad av Ingmar Bergman och som kan vara en av den engelska litteraturens första förlossningsskildringar. Några rader skildrar helt uppenbart ankomsten av hennes son, och den kärlek en nybliven mamma känner:

Vad gjorde mina fingrar innan de höll honom?

Vad gjorde mitt hjärta med sin kärlek?

Jag har aldrig sett något så klart,

hans ögonlock är som syrener,

och lätta som fjärilar hans andetag.

Jag skall inte ge upp.

Det finns inget svekfullt eller falskt hos honom.

Må han förbli sådan.

(Ur ”Tre kvinnor. Dikt för tre röster”, övers. Siv Arb 1975)

Det är alltså sant att Sylvia Plath älskade sina barn, precis som varje mamma, det är lika sant som att hon tog livet av sig.

Vi går ut på gatan och blåser såpbubblor som glänser till innan de spricker i vinden. Solen lyser. Det är samma galna busschaufför som ska köra oss hem. Jag guppar upp och ner över kullarna och tänker på hur otillgängligt England kan vara, hur labyrintiskt och småttigt, och att Ted Hughes var den som ville hamna här. Jag förstår att en amerikanska född vid havet tyckte att kullarna ”kvävde henne som kuddar”.

Men vi gjorde det – vi har varit där. Jag har sett något av Plaths jordiska själ. Och vi blåste såpbubblor över gatorna i North Tawton, som ett förgängligt monument, precis som de många kvinnliga författare får: de glänser till, finns i ett ögonblick, och försvinner utom synhåll.