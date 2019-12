Nära 800 bibliotek i Storbritannien har stängts sedan 2010

Cipfa, Chartered Institute of Public Finance and Accountancys, årliga granskning av biblioteksväsendet i Storbritannien visar att det i dag finns 3 583 bibliotek i öriket. En nedgång med 53 stycken sedan föregående år och hela 773 sedan 2010 – en femtedel under decenniet, rapporterar The Guardian.

Nedgången sammanfaller med en neddragning av anslagen till verksamheten om nära 30 procent, enligt Cipfa. Antalet biblioteksanställda har samtidigt minskat dramatiskt – 2010 var 24 000 personer anställda, i dag är motsvarande siffra 15 300.

Antalet besökare på de brittiska biblioteken följer samma mönster: 315 miljoner människor sökte sig till biblioteken 2009/2010, under förra året besöktes de av 226 miljoner bokläsare.