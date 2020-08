Nära totalt magplask av The Waterboys

Rock The Waterboys ”Good luck, seeker” (Cooking vinyl/Playground) Visa mer

Inledande ”The soul singer” är stelbent och krogshow-kompatibel The Commitments-soulrock. ”Dennis Hopper” är en horribel hyllning till skådespelaren, där The Waterboys starke man Mike Scott rappar. Ytterligare någon låt senare inbillar han sig att han hoppat in i en återförening av Northside som absolut ingen har efterfrågat. Innan The Waterboys fjortonde album har tonat ut har Scott också försökt sig på både trög triphop och vilsen vocoder-pop.

Någonstans borde man kanske hylla 62-åringens nyfikenhet, men varje nytt infall här resulterar i klumpiga snedsteg. Bara när Scott ett par gånger kommer på att han trots allt är, eller i alla fall en gång var, de brittiska öarnas inofficiella mästare när det kommer till episk folkrock lyckas han rädda ”Good luck, seeker” från att bli ett totalt magplask.

Bästa spår: ”My wonderings in the weary”

