”Närhetsprincipen” är strålande vacker dikt om att se andras smärta

Diktbok Hanna-Linnea Rengfors ”Närhetsprincipen” It/lit, 282 sidor Visa mer

Att coronakrisen cementerar den småborgerliga klaustrofobin stämmer bara delvis. Visserligen förstärks kärnfamiljens kokongande, men samtidigt är den narcissistiska lyckouppvisningen körd. Det finns inga andra människor att visa upp den egna lyckan för, med hjälp av nyrenoverade kök, överambitiösa parmiddagar eller inlägg på sociala medier om senaste upplevelseresan. Alla möjligheter till show off är borta.

Jag tänker på det när jag läser Hanna-Linnea Rengfors debutdiktsamling ”Närhetsprincipen”.

”Närhet och omsorg upprätthåller principer som innebär att hålla annat – de andra – på avstånd”, skriver Rengfors i förlagets följebrev.

Författaren placerar sitt diktjag i den skyddade kärnfamiljens mitt, och konstaterar att denna bortskämda enhet av närhet och omtanke lever på andras misär (”jag kan läsa en text om icke-våld på min mobiltelefon, som fungerar tack var ett batteri med kobolt som hämtats upp ur livsfarliga gruvor under vidriga arbetsförhållanden”).

Småbarnsåren ger en särskild känslighet för katastrofer, även avlägsna. Jag minns själv tsunamikatastrofen, som jag följde från min trygga plats med ett spädbarn vid bröstet. Bilden av barnen som tappade greppet om sina föräldrars händer i jättevågen, den kommer alltid att förfölja mig, trots att jag inte ens var där. Och när ett barn i Rengfors diktsamling säger ”mamma, vad betyder massaker” minns jag min egen fyraårings oproportionerliga rädsla för Anna Lindhs mördare – han blev spöket under sängen för henne.

Rengfors tar avstamp ur och återkommer till terrordådet på Drottninggatan. Samtidigt som nyheterna rusar in i bostaden i det sömniga förortsområdet Nälsta, Vällingby, letar jaget efter dotterns lila leksaksenhörning: ”ella kan inte sova utan den.”

Det blir en stark kontrastverkan mellan den stora världen och den lilla.

Rengfors skriver också om andra kollektiva katastrofer och politiska händelser i Sverige och världen, både historiska och i närtid, och återkopplingarna till Marie Curie, de amerikanska fabriksarbeterskorna som fick namnet ”radium girls” och Hiroshimaöverlevarna som kallades hibakusha ger nästan Svetlana Aleksievitj-vibbar.

Parallellt löper de personliga katastroferna: en omöjlig kärlekshistoria och amningen vid en gammal människas dödsbädd. Den symboliska mjölken räcker inte till för alla, tunn som spökvatten. Kaffebryggarens oväsen i sjukrummet blandas med lungornas dödsrossling.

En stark bild är barrikaderna av rosor, till exempel efter terrordådet på Drottninggatan: ”om våldet vibrerar/ i want to hold your hand/ på högsta volym”. Betyder det här att kärlek på riktigt kan motverka våldet, eller att kärlek bara är en bortträngning av våldet? Är havet av blommor på bokomslagets insida en bild av läkning, eller av de tre aporna som håller för öron, ögon och mun?

Ibland blir författaren övertydlig och tjatig, men det kanske är en oundviklig konsekvens när man skriver mastodontdiktsamlingar (282 sidor) – poängen med dem är ju just att nöta in budskapet genom en upprepning ur aningen förskjutna vinklar, för att ge en spiraleffekt snarare än cirkelkompositionens eller den kronologiska ordningens snygga hopknytning av säcken.

Symbiosen med spädbarnet leder paradoxalt nog till ett glapp där närhetsprincipen vidgas. Man blir blödig och klarar knappt av att titta på Rapport utan att börja gråta. Även om familjetryggheten är extra viktig i det här känsliga skedet så har jaget förmåga att utöka sin hyperkänslighet till altruism och för en gångs skull se den andres smärta. Det tillståndet är relativt ogestaltat i litteraturen, och Rengfors poetiska analys av det är strålande vacker. Det finns en spricka i trygghetsfasaden, och det är där ljuset kommer in.





