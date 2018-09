Nawal El Saadawi: ”Metoorörelsen är mycket bra, men den kom 60 år för sent”

I nästa vecka återvänder Nawal El Saadawi till bokmässan i Göteborg, som hon besökte första gången 1989. Redan då var hon en internationell celebritet – den egyptiska läkaren och psykiatrikern som blev feministisk författare, som fängslats för sin aktivism under Sadatregimen i början av 80-talet, som använde fängelsetiden till att skriva en självbiografi. Hon skrev för hand på toalettpapper med en insmugglad sminkpenna, en ofta återberättad, legendskimrande dissidenthistoria.

I en lång rad böcker har hon blottlagt den oerhörda möda som män lägger ner för att upprätthålla kontrollen över kvinnors kroppar och sexualitet. Patriarkatet, alltså.

El Saadawi brukar definiera patriarkatets väsen i sex ord: "Monogami för kvinnor. Polygami för män."

Hon har skrivit om våld i nära relationer, prostitution, utomäktenskapliga barn, den muslimska slöjan (som hon är benhårt emot). Och kanske mest känt och tabubrytande: könsstympning av kvinnor, en utbredd sedvänja i Egypten. En studie från FN-organet UNICEF 2016 visade att 87 procent av alla egyptiska flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år genomgått ingreppet.

I en av sina självbiografier ”A daughter of Isis” (1999) beskriver El Saadawi i en fasansfull scen hur hon som sexåring fick sin klitoris bortskuren med ett rakblad.

”Jag låg i en pöl av blod. Efter några dagar upphörde blödandet ... Men smärtan fanns kvar, som en varböld djupt i mitt kött... jag visste inte vilka andra kroppsdelar som kanske skulle behöva skäras bort på samma sätt”.

Att benämna det onämnbara har haft sitt pris. På 70-talet fick hon sparken från sitt dåvarande jobb på det egyptiska hälsoministeriet. Hennes böcker har stoppats och förbjudits i Egypten. I många år levde hon i exil i USA, efter dödshot från religiösa fundamentalister, som också attackerat henne juridiskt. 2001 försökte en islamistisk advokat tvångsupplösa hennes dåvarande äktenskap, med motiveringen att El Saadawi var en avfälling från islam, i en bisarr rättsprocess som författaren till slut vann.

Ditt frispråkiga och orädda sätt – var kommer det ifrån?

– När jag arbetade med självbiografierna upptäckte jag att mina krafter funnits där sedan barndomen. Känslorna och tankarna i min första bok "Memoir of a child called Soad" (som hon skrev som 13-åring 1944) skiljer sig inte mycket från mina känslor och tankar i dag.

– Jag har alltid trott på mig själv. Min mamma brukade säga: "Lyd bara ditt eget sinne. Lyd inte lärare i skolan eller någon annan i den här världen. Inte ens Gud." Jag har grälat med gudarna sedan barndomen, säger Nawal El Saadawi.

Hon har i intervjuer beskrivit hur hon präglats av två olika samhällsklasser, faderns fattiga bondfamilj och moderns bakgrund i den bildade borgerligheten. Eftersom hon var duktig i skolan, fick hon till slut familjens välsignelse att utbilda sig till läkare.

Om några veckor fyller Nawal El Saadawi 87 år.

– Jag är mest stolt över att ha överlevt, levt, rest och skrivit ända fram till i dag. Att jag lyckats besegra alla hinder – fängelse, exil och dödshot.

– Jag är stolt över att jag fortsätter vara mig själv, att jag behållit energi och hopp – trots alla stora och små makter som försöker förtrycka, säger El Saadawi till DN.

Hennes åsikter är efterfrågade i internationella medier, där hon ofta ombeds kommentera världshändelserna. Vad tycker hon om Charlie Hebdo, kvinnliga IS-krigare, president Trump och metoo?

Metoofeminismen i västvärlden betraktar hon som en smula yrvaken. Tänka sig: det patriarkala våldet fanns också i Europa och USA, inte bara i den efterblivna arabvärlden!

– Metoorörelsen är mycket bra, men den kommer 60 år för sent. Den avslöjar manlig sexuell aggression och hur mäktiga män våldtar barn, något jag beskrev redan 1959 i min bok ”Woman and Sex” (utgiven och förbjuden i Egypten 1972), säger Nawal El Saadawi.

Den 86-åriga författaren svarar blixtsnabbt på DN:s frågor, som skickas med e-post.

När jag begår ett slarvigt postkolonialt etikettsbrott, genom att beskriva henne som en prominent non-western feminist (framstående icke-västlig feminist) – så biter hon ifrån så att man nästan hör smattrandet från tangentbordet i hennes lägenhet i Kairostadsdelen Shubra, med milsvid utsikt över den uråldriga megastaden.

– Jag använder inte ordet ”icke-västlig”. Jag beskriver inte mig själv i negativa termer, jag beskriver inte dig som en ”icke-östlig” feminist, svarar El Saadawi.

Hon använder ett typsnitt med extra stort mellanrum mellan orden, som om hon betonade varje stavelse.

Under den arabiska vårens massdemonstrationer 2011 deltog Nawal El Saadawi i protesterna mot den dåvarande presidenten Hosni Mubaraks genomruttna envälde. En kort period då världens blickar var riktade mot det vidsträckta Tahrirtorget i Kairo, en tid då allt tycktes vara möjligt.

– Det var som att vara nyfödd, som en tidsresa till en framtida värld där mänsklig jämlikhet råder.

– Eller som att resa bakåt i tiden, till en era före de manliga gudarna, till det gamla Egypten där Isis var kunskapens gudinna. Innan Gamla Testamentet förvandlade kunskap till en synd, säger Nawal El Saadawi.

Vilka är dina åsikter i dag om den arabiska våren?

– Vår folkliga revolution i Egypten från januari 2011 avbröts av imperialistiska, kapitalistiska, religiösa, militära krafter, som leddes av USA:s regering och dess allierade, säger Nawal El Saadawi.

Den stridbara författaren gör sällan en politisk analys utan att koppla samman patriarkat, kapitalism, kolonialism och (företrädelsevis amerikansk eller europeisk) imperialism.

Vad tycker hon om den demokratiska utvecklingen i Egypten i dag, under president Abdelfattah Al-Sisi? Den tidigare fältmarskalken och arméchefen, som omvaldes med 97 procent av rösterna i ett farsartat presidentval i april, där en tidigare Al-Sisi-supporter var den ende motkandidaten.

– Demokratin i Egypten kan inte särskiljas från andra demokratier i världen. Du kan inte ha demokrati i ett patriarkalt, religiöst, kapitalistiskt, imperialistiskt, kolonialt, militärt system.

– Människor runt om i världen blir bedragna av de Fria Politiska Valens så kallade demokrati. Men det finns ingen frihet utan rättvisa. Och det finns ingen rättvisa eller fred utan jämlikhet mellan alla människor oavsett kön, klass, ras, nationalitet, religion och identitet. Vi lever i ett postmodernt slavsystem, som döljs av en slöja av fina ord, som ”demokrati ” svarar Nawal El Saadawi.

Hon använder nu versala begynnelsebokstäver för att markera ordens betydelse. ”Post-Modern Slave System”.

Det hårdkokta budskapet till trots: det som kanske mest kännetecknar Nawal El Saadawis offentliga framträdanden är hennes goda humör. Hon har ofta nära till skratt och leenden, avfyrade med gnistrande energisk blick under en sky av tjockt vitt hår.

Hur gör du för att fortsätta vara optimist?

– Optimism betyder att du har hopp – och hoppfullhet ger makt. I turbulenta tider behöver du alla kraft du kan få. Också hopp. Kapitalistiska och patriarkala akademiker i forskarvärlden tycker att optimistiska människor är enkla och naiva.

– De flesta pessimister jag känt genom åren hade inget framtidshopp. Pessimister är som religiösa fundamentalister, de lever i det förflutna, säger Nawal El Saadawi.