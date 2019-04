Nedskärningarna i Stockholms kultur: Var fjärde i personalen försvinner från Stadsmuseet

Stadsmuseet i Stockholm stängdes för renovering i januari 2015. Ett syfte med renoveringen var att göra en större del av byggnadsminnet från 1660-talet tillgängligt för besökarna – den publika ytan har ökat med tusen kvadratmeter till nyinvigningen den 27 april. Samtidigt står det nu klart att personalstyrkan krymper på museet.

På grund av nedskärningarna i stadens kulturbudget, som DN har rapporterat om tidigare, kommer 14 tjänster att försvinna på Stadsmuseiavdelningen under året. Eftersom ytterligare 13 vakanta tjänster har dragits in under det senaste året, innebär det totalt sett att personalstyrkan minskar med en fjärdedel. Det bekräftar Ann-Charlotte Backlund som är chef för Stadsmuseiavdelningen.

Hur kommer nedskärningarna att slå mot Stadsmuseet?

– Det är klart att det förutsätter att vi effektiviserar våra arbetssätt. Vårt fokus är på att stockholmarna ska få ut det mesta möjliga av museiverksamheten.

Vilka får sluta?

– Det vet vi inte riktigt än. Vi kommer att behöva lägga ett pussel för att få det att gå ihop. I det pusslet är den publika verksamheten prioriterad.

Vilken del kommer att nedprioriteras?

– Ett museum är lite grand som ett isberg – många tänker kanske bara på den publika verksamheten, men det är mycket som sker under ytan, bakom kulisserna. Vi har ett ganska stort antal människor som arbetar med våra samlingar på olika sätt. Vi kommer kanske inte att kunna arbeta med samma hastighet när det gäller förvärv av föremål. Den samlingskunniga personalen kommer också att få medverka i den publika verksamheten. Det är ett exempel på effektiviseringar.

Finns det andra exempel?

– Vi kommer att arbeta mycket mer systematiskt med att göra samlingen tillgänglig digitalt, för att minska ärendehantering kring enskilda fotobeställningar.

Kommer ni att ha råd med digitaliseringen?

– Vi hoppas det. Just i år har vi en särskild peng i budgeten för digitaliseringsfrågor. Det är ett långsiktigt arbete. Vi har flera miljoner bilder och det är ett oerhört stort arbete.

Sedan Stadsmuseet öppnade för allmänheten 1942 har det varit inrymt i Södra stadshusets tidigare lokaler, som ritades av Nicodemus Tessin d.ä. 1663. På den nya permanenta utställningen ska besökarna kunna ta del av Stockholms historia från 1527 fram till i dag.

Inom Stadsmuseiavdelningen ingår även Stockholmia förlag och Medeltidsmuseet. Enligt Ann-Charlotte Backlund är dock inte nedskärningarna anledningen till att Medeltidsmuseet har stängt ner sin helgverksamhet för barn och att visningar som tidigare varit kostnadsfria har belagts med avgift.

– Vi har tillfälligt stängt Hantverkstan på Medeltidsmuseet som är en verksamhet för barn. Det beror framför allt på att det inte är lika stor efterfrågan under våren. Vi har alltid tagit betalt för olika visningar och har fortfarande fri entré.

Enligt Backlund har besökstalen på Medeltidsmuseet mer än fördubblats det senaste året, vilket dock inte innebär ökade resurser från staden.

– Eftersom vi har fri entré finns det inte heller där någon koppling till högre intäkter. Vi har väldigt mycket besökare och det gäller att kunna ge ett kvalitativt bemötande, säger Ann-Charlotte Backlund.

Enligt källor som DN har pratat med finns en oro över att kompetens går förlorad när många medarbetare slutar. Kan man effektivisera expertis?

– Nej, men den kompetens som vi besitter kanske har förutsättningar att nå fler. Det finns inga enkla lösningar. Alldeles oavsett den ekonomiska aspekten är varje pensionsavgång en förlust. Varje människa har en unik kompetens.

Kommer inte en minskning av personalstyrkan med en fjärdedel att påverka Stadsmuseet negativt?

– Det är självklart att vi genomgår en komplicerad process. Det handlar om människor och det vore märkligt om det inte skulle märkas på det personliga planet. Vårt uppdrag är att servera stockholmarna en fantastisk verksamhet och det är jag helt övertygad om att vi kommer att göra även i framtiden. Det går inte att sätta likhetstecken mellan färre människor och mindre kunskap. Det handlar om hur vi sprider den.

Stadsmuseet i Stockholm Sveriges största kommunala museum, som öppnades för allmänheten 1942. I samlingen ingår bland annat 300.000 föremål, 25.000 konstverk och 3,5 miljoner fotografier. Stängdes för renovering i januari 2015, med en budget på 140 miljoner, men den slutgiltiga notan är inte fastställd. Under året dras 14 tjänster på Stadsmuseiavdelningen in, på grund av nedskärningarna i Stockholms stads kulturbudget. Vid nyinvigningen den 27 april presenteras en ny permanent utställning. Visa mer