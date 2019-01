Var i musiklandskapet befinner du dig?

– Jag är på en plats där jag bara kan göra det jag gör, inte behöver bry mig så mycket om att försöka vara trendig. Samtidigt hoppas man ju att det... liksom inte är omodernt. Att det ändå är i tiden. Men jag trivs där jag är nu.

Hur ser du i dag på det stora genombrottet då, med singeln ”Buffalo stance” och albumet ”Raw like sushi”?

— Efter ”Raw like sushi” var jag väldigt trött på mig själv. Jag var liksom klar med det här tongue in cheek. Ville vara lite allvarligare.

DN Kulturs motivering Trettio år efter genombrottet sjunger Neneh Cherry grundmurat stressfri musik som låter lika uråldrig som självklart modern, med ett groove och en resning som tycks ha vuxit långsamt, en årsring i taget. Visa mer

Din dotter Mabel håller också på att bli en stor stjärna, vad ger du henne för råd?

– Stå i dina egna skor. Det är så många människor som har så många åsikter, och mina råd är alltid: lyssna på dina visioner, gör det du vill, så mycket du kan. Believe in yourself.

Du var ju väldigt ung själv när du slog igenom?

– Jag tänker på det mer och mer, att jag är väldigt tacksam. Att så mycket av det som har hänt mig har hänt på grund av att jag har varit på rätt plats vid rätt tid.

Jag gjorde som man gör i tonåren, bara gav mig ut, och träffade tjejerna från The Slits och killarna som jag sedan hade gruppen Rip Rig + Panic med. Det var en väldigt fri och öppen miljö. Och jag tror att jag fortfarande drivs mycket av det som jag fick lära mig då.

Neneh Cherry kommer från en musikfamilj. Systern heter Titiyo och brodern Eagle-Eye Cherry. Foto: Nicklas Thegerström

Samtidigt kommer du ju från en artistsläkt med musikerpappan Ahmadu Jah, konstnärsmamman Moki Karlsson, musikerstyvfadern Don Cherry.

– Jo, jag såg ju hur levde med sina konstnärskap, i sin kreativitet. Det var liksom inte så att de steg upp och gick till jobbet.

Det har varit långa pauser i din karriär. Har du känt press att producera mer?

– Alltså jag är ju lite snigel, det går ju inte att komma ifrån. Min mamma älskade sniglar och har nog överfört något... Men jag tror att jag behövde den där tiden också. Jag var så ung när jag började. Jag hade tre barn och det fanns en massa andra aspekter av mitt liv som jag inte riktigt hade hunnit med.

Men jag tror också att jag tappade lite självförtroende ett tag.

Neneh Cherry Född: 1964. Bor: London. Gör: Sjunger och skriver musik. Har gett ut albumet ”Broken politics”. Ser fram emot under kulturåret 2019: Min dotter Mabels long playing album! Visa mer

Både din syster Titiyo och din bror Eagle-Eye Cherry har ju också varit långsamma.

– Jo, det är ett familjedrag. Men i perioder har man inte så mycket att säga. Eller så säger man det man behöver säga i andra delar av sitt liv.

Vilken roll spelar din make Cameron McVey, han har väl varit med på nästan allting du gjort?

– Vi träffades 1984 och började skriva ihop 86, 87, det som blev ”Raw like sushi”. Cameron har alltid haft en väldigt skön och öppen attityd till skriveriet. Han var den första personen som sa till mig: Du borde skriva. Så jag skrev en låt och la ett kassettband i hans brevlåda, som sen blev den första låten som vi gjorde ihop. Den blev aldrig inspelad, men det var i alla fall en början.

Sedan har vi fortsatt. Det är en jättestor del av vårt förhållande, så klart.

Neneh Cherry bor numera i London. Foto: Nicklas Thegerström

Jag gillar ljudet på på ”Broken politics”, med spröda stränginstrument och skira ljusa klanger.

– Det är ju väldigt mycket Kieran Hebden (producenten Four Tet). Innan vi började pratade vi om att vi ville göra en skiva som var lite djupare, men också varmare. Att i det vansinne som pågår runt omkring oss försöka hitta en lugn, vacker plats. Där det finns plats för vrede, såklart, men på ett varmare sätt.

Den förra ”Blank project” var ganska ängslig, väldigt elektronisk. Den här är liksom en antidote, nu tappar jag mina svenska ord här, men lite yin och yang.

Det blev en naturlig länk till min barndom

Där hörs lite västafrikanskt också?

– Ja, kind of organic. Jag älskar att jobba med Kieran, jag litar fullständigt på hans intuition, och här blev det en naturlig länk till ljud från min barndom på något sätt. Det fattar jag nu.

Har du någon fortsättning i sikte?

– Jag tittar på mina turnéscheman och vet redan vad jag ska hålla på med fram till slutet av sommaren. Men längs den resan kommer jag säkert att börja skriva, och ha lite mobilstudio i turnébussen, försöka få ihop lite mer låtar.

Men jag gillar inte att tänka på det för mycket. Never tell God your plans!