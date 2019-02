Netflix betalar rekordsumma för dokumentär om kvinnliga politiker

Strömningsjätten gick vinnande ur budstriden om Rachel Lears film, som bland annat finansierades via en crowdfundingkampanj och tidigare i veckan tilldelades publikpriset på festivalen.

Dokumentären ”Knock down the house” följer fyra kvinnor med en progressiv agenda, som alla utmanade sittande manliga politiker i höstens mellanårsval i USA.

Bland dem finns Alexandria Ocasio-Cortez, som senare valdes in som den yngsta ledamoten genom tiderna i USA:s kongress. Den 29-åriga demokraten från Bronx i New York bedrev en framgångsrik gräsrotskampanj och har blivit ett politiskt fenomen i USA – Ocasio-Cortez har exempelvis miljontals följare på sociala medier.

Att flera dokumentärer som såldes på Sundance i fjol blev stora framgångar, exempelvis ”Won’t you be my neighbor?” och ”RBG”, kan vara en förklaring till årets dokumentärboom bland distributörerna, skriver Deadline.

Nisha Ganatras ”Late night”, med manus av Mindy Kaling, var årets invigningsfilm i Sundance. Filmfestivalen som avslutades i helgen har haft en ovanligt hög andel kvinnliga filmskapare.

