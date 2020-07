Netflix drar sig ur serie efter turkiskt censurkrav

Strömningstjänsten bekräftade i maj att man skulle producera det romantiska dramat i åtta avsnitt, där bland andra den turkiske filmstjärnan Özge Özpirincci skulle medverka. Men efter att turkiska myndigheter – på grund av att serien innehåller en homosexuell rollfigur – vägrat att utfärda ett tillstånd för tv-inspelningen har Netflix nu dragit sig ur produktionen.

Det är första gången de turkiska myndigheterna försökt att censurera en Netflix-produktion i landet. Serier med hbtq-innehåll som ”Orange is the new black” och ”Ryan Murphy's Hollywood” visas ocensurerade för den turkiska publiken.

