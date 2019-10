Netflixdramat ”The king” samplar vilt från Shakespeare

De har känt varandra i tjugo år. De bodde grannar med varandra i Sydney och umgicks jämt. Det var alltså inte särskilt egendomligt att skådespelaren Joel Edgerton och regissören David Michôd så småningom kom att slå sig ihop. Först blev det kring manuset till Michôds andra långfilm, ”The Rover”, en mycket dyster och våldsam roadmovie om en man på hämnarstråt längs vägarna i Australiens ödsligaste outback, där bara transporttågen från gruvorna och skotten bryter tystnaden.

Men nu senast gäller det manussamarbetet till ”The king” om den mycket unge slarvern prins Hal och hans successiva förvandling till Englands stridbare kung Henry V.

Joel Edgerton kände väl till texten till Shakespearedramerna ”Henry IV” och ”Henry V” om de bägge engelska kungarna i den sena medeltiden och deras oroliga värld. Han spelade i dem båda hos Bell Shakespeare Company, som sen 1990 arbetat för att sätta upp och spela honom, göra hans dramatik levande, relevant och spännande för en australisk publik. Inte minst den yngre. I tretton år skrev han på ett manus och hyste planer för en filmatisering.

– Vi ville förhålla oss helt fria i förhållandet till Shakespeare och göra vad vi ville, förklarar David Michôd i samband med smygpremiären på Venedigs filmfestival tidigare i höstas.

– Även om det låter kanske som en klyscha så är och förblir Shakespeares dramer kraftfullt samtida. Att läsa Henry V är att känna närvaron av inte bara Bush-administrationen utan också av dagens naiva stolle i Vita huset. Man kan också se en parallell till Obama-administrationen, hur Barack Obama omgiven av alla dessa hedersamma män med goda avsikter tvingades lämna sin inledande position som en fredens president. Men vi visste att steget från Shakespeare aldrig kunde bli fullständigt.

Så kommer det sig att när Joel Edgerton spelar Falstaff, Shakespeares fantasifigur, kvarstår visserligen ett par nyckelscener, dock utan något som helst samband med vare sig föregångaren som i Orson Welles-filmen ”Falstaff” eller med tidigare Shakespeare-gestaltningar.

– Han får oftast förbli bara fåfäng och inbilsk, så märkligt patetisk och lustig – en helt underbar figur som vi ville ge en form av upprättelse, säger regissören David Michôd och fortsätter:

– Både jag och Joel blev exalterade över tanken på att även berätta om Falstaff vid sidan av prins Hal, en mycket ung man som motvilligt kastas in i omständigheter han varken valt eller råder över. Eftersom Falstaff så mystiskt försvinner ur ”Henry V”, efter att ha varit så stor i ”Henry IV”, ville vi utveckla också honom. Från att ha varit utsliten och full i slummen och efter att en gång ha varit en riddare med visst rykte, förmådde vi honom att öppna kistan, putsa upp sin gamla rustning och helt enkelt dra med honom till Frankrike.

Foto: Netflix

Den springande punkten förblev länge vem som skulle kunna ta hand om rollen som unge prins Hal som blir kung, åstadkommer fred i det av ständiga strider präglade England och leder sina trupper i det berömda slaget vid Azincourt 1415. Ett slag som i sin tur gjorde slut på hundraårskriget med Frankrike – i ”The king” överdådigt skildrat med klang av rustningar, svischande av pilar, och klafsande i halkig lera.

Det förlösande förslaget kom från manusförfattaren Luke Davies som David Michôd delade hus med i Los Angeles: ”Gå och se Timothée Chalamet i 'Call me by your name'!”

Efter det och några samtal blev valet självklart.

I ”Call me by your name” fann regissören den rätta ungdomen, den själfullhet han letat efter och frångick en tidigare idé om en starkare person.

– Timothée kändes betydligt sannare, säger Michôd.

Timothée Chalamet i ”The king” Foto: Netflix

Med sina blott 23 år är den spensliga Chalamet redan en av filmbranschens mest eftersökta unga stjärnor. Han har bland annat spelat roller hos Greta Gerwig (”Lady Bird”), Felix Van Groenigen (”Beautiful Boy”), metoo omstridda Woody Allen (”A Rainy day in New York”) och blivit Oscars-nominerad för rollen i Luca Guadagninos ”Call me by your name”. Så kan det bli för en ung man som vuxit upp i New Yorks Hell’s Kitchen med Broadways teatrar och Actor’s Studio om hörnet och alltid velat bli skådepelare ”för att det är så roligt”.

Själv säger Chalamet att han gjorde som han alltid gör inför rollen som prinsen som blir kung.

– Jag läste manuset och koncentrerade mig helt på den mänskliga sidan och försökte föreställa mig hur det skulle vara att leva under den tiden. Försökte hitta själva fysikaliteten (den fysiska dimensionen/sidan) i Hals utveckling. Och visst är det så att man som liten alltid drömt om att få bära rustning, rida på en häst och bli kung?

Säger Timothée Chalamet med ett leende som lockade minst lika många jublande flickor vid galavisningen i Venedig, som någonsin de andra gästande stjärnorna. Och en del anakronismer smyger sig förstås in i filmen. Inte sa man väl ”fuck you” på medeltiden.

I ”The King” möter han i gengäld praktiskt taget uteslutande män, intrigerande män, makthungriga män, patologiskt förvirrade män.

Och själv klipper han håret, åtar sig jobbet och förhärdas i processen.

Det är ett tema som David Michôd numera funnit sig återkomma till ända från debuten med ”Animal Kingdom”: tonårens rädsla och naivitet, tiden när man är som en tom duk och ännu inte kommit på det klara med sig själv.

– Alla mina filmer handla antingen om ett slags patologiskt förvirrade män, eller bara om naiva människor som inser att de gått fel, i ett slags förgiftad manlig värld. De är alla en form av versioner av mig själv, säger Michôd.

”The king” har premiär på Netflix den 1 november.