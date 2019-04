New Orders Peter Hook: Vårt sound är fortfarande mallen för 99 procent av alla band

Spelar i Dalhalla i sommar

New Order hörs närmast på Dalhalla i Rättvik den 24 juli. Peter Hook & The Light spelar härnäst i franska Montpellier den 4 maj.

Joy Division skrev fyrtiotre låtar, gjorde två studioalbum ”Unknown Pleasures” och ”Closer” och spelade drygt 120 konserter under de 29 månader som de existerade mellan 1978 och 1980. De debuterade redan 1977 i en annan uppsättning som Warszaw, bandnamnet hämtat från David Bowies album ”Low”.

Ian Curtis lämnade efter sig två låtar som blev New Orders förstlingsverk – ”In A Lonely Place” och ”Ceremony”. Bandet debuterade i sin hemstad oktober 1980.

New Order har sedan debutalbumet ”Movement” 1981 givit ut nio studioalbum utöver diverse soloprojekt. Deras senaste ”Music complete” släpptes 2015.

Med sitt band Peter Hook & The Lights spelar Hook i dag både Joy Division-låtar som ”Dead souls”, ”Shadowplay”, ”She's lost control” och ”Love will tear us apart” och New Order-klassiker som ”Regret”, ”World in motion”, ”True faith” och ”Temptation”