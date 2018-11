New York Times hyllar Tom Malmquist

Tom Malmquists ”In every moment we are still alive” (”I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv”) är ett av årets mest anmärkningsvärda skönlitterära verk enligt tidningens kritiker. Den uppmärksammade autofiktiva berättelsen handlar om hur Tom Malmquists höggravida sambo på bara några veckor blir svårt sjuk och dör. Kvar står fadern med sin nyförlösta dotter i famnen.

Tom Malmquists bok är en av 48 romaner utgivna i USA under 2018 som vunnit gehör hos New York Times kritiker. Sammanlagt har de valt ut 100 böcker i olika genrer.