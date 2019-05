Nicholas Hoult fick inte spela Jon Snow

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

I en intervju i New York Post berättar Hoult att han gick på audition samtidigt som han filmade ”Clash of the titans” och därför hade långt löshår.

– De gjorde en hästsvans på mig och gav mig en väldigt fläckig fejksolbränna. Jag minns att jag tänkte att jag nog inte var vad de sökte, och det var jag ju uppenbarligen inte heller, säger han.

I stället blev det som bekant britten Harington som knep rollen som nu gjort honom känd över hela världen.

Men det har gått hyfsat bra för Hoult ändå. Han slog igenom som barnskådis i filmen ”Om en pojke” 2002 och har därefter bland annat spelat i filmer som ”Mad Max: Fury road”, flera ”X-men”-filmer och ”The favourite”. Närmast är han aktuell i huvudrollen som JRR Tolkien i filmen om honom som går upp på svenska biografer i september.