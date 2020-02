Nicholas Ringskog Ferrada-Noli: Neneh Cherry var för modern för Sverige

1989 nådde Neneh Cherrys ”Buffalo stance” till singellistans tredje plats i både USA och Storbritannien. Men i hennes hemland Sverige behandlades inte detta som en sensation utan mer som en kuriositet. Per Gessle, som hade USA-hittar med Roxette under samma tid, sa i SVT:s ”Det svenska popundret” att han inte visste att Neneh Cherry var svensk.

Det säger något om hur annorlunda svenskt kulturliv var 1989. Idag är hiphop, soul och eklektisk klubbkultur självklara ingredienser i popmusik, och en svensk artist kan vara ickevit och bli en nationell stolthet (lex Loreen). Att en svensk musiker blir framgångsrik i USA och först därefter blir känd här hemma, som Ludwig Göransson, är inte heller konstigt.

Men 1989 var Neneh Cherry, som då bodde i London, för modern för Sverige. Hennes debutalbum ”Raw like sushi” hade en annan ambitionsnivå än andra svenska artisters skivor – vilket inte minst märks av att skivomslagets foto togs av Jean-Baptiste Mondino, som gjorde skivomslag och videor till Prince och Madonna. ”Raw like sushi” har nu släppts i en jubileumsutgåva med ett ton remixer och bonusmaterial (Virgin/Universal).

Albumet gjorde inga djupa avtryck på det svenska musiklivet, trots att ”Buffalo stance” blev listetta här, i stället blev det ett nyckelverk inom den engelska popvärlden. Denna befann sig 1989 i ett nytt och spännande skede.

Soul II Soul släppte kioskvältaren ”Back to life (however do you want me)”, 808 State fick en hit med den mysiga technolåten ”Pacific” och Coldcut, duon som med sin remix av Eric B & Rakims ”Paid in full” hade skapat engelsk hiphops big bang, släppte hitlåten ”People hold on” som gästades av en ung Lisa Stansfield. Klubbkultur förvandlades till brett älskad hitmusik.

”Raw like sushi” blandade hiphopbeats, poprefränger, personliga texter, soulig sång och vild kreativitet i en kollektivistisk anda. Skivan blev en succé. Pengarna använde Neneh Cherry och hennes make och producent Cameron McVey till att finansiera vännerna Massive Attacks debutalbum ”Blue lines”, släppt 1991 och på flera sätt en uppföljare till ”Raw like sushi”.

Utan Neneh Cherry hade vi kanske aldrig fått se triphop växa fram. Hennes debutalbum fångar en era, det strålar av fräschör och framtidstro, än i dag.

Läs fler musiktexter av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, till exempel om när Neneh Cherry spelade i Stockholm 2019.