Nicholas Wennö: Här är veckans bästa nya tv-serier

Sharon (Sharon Horgan) och Rob (Rob Delaney). Foto: Channel 4

”Catastrophe 4”

(SVT)

Serieskapare: Sharon Horgan

Med. Sharon Horgan, Rob Delaney.

Sista ärevarvet för Sharon Horgans brutalromantiska katastrofkomedi som började med en ofrivillig graviditet efter en helg med engångsligg i London. Trots att de numera är gifta och har två barn hindrar det inte Rob från att ha sin fru under namnet ”Sharon London sex” i mobilen. Fjärde säsongen rivstartar i rättssalen där Rob döms för rattfylla efter att ha kraschat bilen – förkrossad av att Sharon haft en affär med en ung student. Hans luttrade fru är inte imponerad: ”En kriminell i nackkrage. Vilket jävla kap!”. Bäddat för en finalsäsong med stil.

Elle Fanning som rysk drottning i ”The great”. Foto: Nick Wall

”The great”

(HBO)

Serieskapare: Tony McNamara

Med: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Louis Hynes

Satirisk, sarkastisk och sjövild. Ni som gillade Yorgos Lanthimos fantastiska hovdrama ”The favourite” kommer också att få ert lystmäte i nya komediserien ”The great” på HBO. Denna gång släpper manusförfattaren Tony McNamara loss sin sylvassa penna på det ryska hovet i slutet av 1700-talet strax innan Peter III (Nicholas Hoult) störtas och frugan, den tyskättade Katarina (Elle Fanning) tar över. En hejdlöst humoristisk historielektion som synar ett skräckvälde i all dess groteska galenskap.

Juliette Lewis och Mark Ruffalo i ”I know this much is true”. Foto: HBO

”I know this much is true” (HBO Nordic)

Serieskapare: Derek Cianfrance

I rollerna: Mark Ruffalo, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell m fl

Psykisk ohälsa, depression, polisvåld, galenskap, svek, vansinnesdåd, barnmisshandel, skuld och antydan till incest. Man kan knappast säga att Derek Cianfrance (”Blue Valentine”, ”The place beyond the pines”) har valt den lätta vägen i sin första tv-serie. Ändå finns det något märkligt gripande över detta mörka ödesdrama som baseras på Wally Lambs roman (1998). Allra mest tack vare dubbelrollspelande Mark Ruffalo. Han gör tvillingbröder som på olika sätt försöker hantera sin uppväxt i Colorado. Tv-världens just nu bästa skådespeleri.