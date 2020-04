Nicholas Wennö: Här är veckans bästa tv-serier

”Tales from the loop” Foto: Amazon prime

”Tales from the loop” (Amazon prime)

Serieskapare: Nathaniel Halpern

Med: Rebecca Hall, Jonathan Pryce, Daniel Zolghadri, Paul Schneider m fl

Owe Thörnqvists ”Rumba i engelska parken” skvalar på radion i en Ohio-håla under kalla kriget. Det är inte den enda som är science-fiction-artat med seriensom inspirerats av fotografen Simon Stålenhags konstbok ”Ur varselklotet”. Novellserien ”Tales from the loop” är ett slags magisk diskbänksrealism som skildrar hur några olika invånares öden påverkas av en mystisk forskningsanläggning (”Slingan”) och dess övernaturliga partikelaccelerator som ”gör det omöjliga möjligt”. Resultatet är en av årets mest själfulla serier som mixar svarta hål och dimensionsförflyttningar med bultande hjärtan och musik av Philip Glass. Meditativt, metafysisk och mystisk.

Christina Baranski som Diane Lockhart i ”The good fight”. Foto: Jeff Neira

”The good fight 4” (HBO)

Serieskapare: Robert och Michelle King

Med: Christine Baranski, Cush Jumbo, Delroy Lindo m fl

Fjärde säsongen av den smarta och satiriska juristserien rivstartar med ett hisnande och fyndig tankelek. I första avsnittet upptäcker den karismatiska och knipsluga Diane Lockhart att hon lever i en alternativ verklighet där Hillary Clinton vann valet 2016 och Harvey Weinsteins sexuella övergrepp aldrig avslöjats. Det blir ett rappt och roligt ”Sliding doors”- experiment där den liberala kvinnorättskämpen Lockhart tvingas inse att ett annat valresultat 2016 också skulle ha fått oväntade konsekvenser – en värld utan både metoo och rosa ”pussy hats”.

Cate Blanchett i ”Mrs America” Foto: HBO

”Mrs America” (HBO)

Manusförfattare: Dahvi Waller

Med: Cate Blanchett, John Slattery, Margot Martindale, Rose Byrne m fl.

Premiär 15 april.

Smart och sval, men ändå spännande retroserie som kretsar kring den konservativa kvinnorättskämpen Phyllis Schlafly som startade en motrörelse mot den liberala feministrörelsen i 70-talets USA. Cate Blanchett lyser mest i huvudrollen som skönhetsdrottningen från Mellanvästern som slogs för traditionella familjevärderingar i piffiga kläder och bikupefrisyr – och samtidigt lyckades lobba in jämställdhetstillägget (ERA) i den amerikanska konstitutionen, bland annat tack vare en slug lobbystrategi som gick ut på att förse kongressmän med nybakat bröd och hemgjord sylt.