Nicholas Wennö: John Singleton öppnade Hollywoods ögon för livet på gatan

Den strokedrabbade amerikanske regissören John Singleton vaknade aldrig upp ur sin koma. I måndags meddelade familjen att de – efter att livsuppehållande åtgärder avbrutits – sörjer sin ”älskade son, far och vän”.

John Singleton sörjs också av filmfans som uppskattar titlar som ”Poetic justice”, ”Four brothers”, ”2 fast 2 furious”, ”Shaft”, ”Livets hårda skola” och ”Rosewood”. Och, inte minst, den ikoniska succédebuten ”Boyz n the hood”. En film som skildrade hans hårda uppväxt i slummiga South Central i Los Angeles – ett epicentrum för Rodney King-kravallerna 1992. Filmen gjorde den 24-årige Singleton till den yngste någonsin som Oscarsnominerats i klassen bästa regi.

Singleton menade att filmen räddade honom från en kriminell bana. Uppväxten kom också att prägla honom som filmskapare. Han pratade om strukturell rasism inom det amerikanska samhället långt innan #blacklivesmatter och ”oscarssowhite började trenda på Twitter. Hans filmer handlade om rasistiska poliser i New York, etniska spänningar på campus eller vita lynchmobbar i 20-talets Florida.

– Jag kanaliserar alltid personliga upplevelser genom mina filmer, även om de inte handlar om mig. Jag har alltid bekymrat mig för den svarta mannen i USA, förklarade han när jag träffade honom i Stockholm i samband med premiären för hans nyinspelning av ”Shaft” kring millennieskiftet.

Ur ”Boyz n the hood”. Foto: Rights Managed

Han var en tuff och småtrulig regissör med attityd och pondus. Efter en småbutter start på intervjun lyste han upp när han fick berätta om ett av sina tidigaste barndomsminnen då han såg originalet ”Shaft” på Ballroom Theatre i Los Angeles:

– Wow! En svart hjälte som... du vet... såg bra ut, sparkade stjärt och fick alla brudarna och så. Plötsligt fick vi svarta en egen motsvarighet till vita popikoner som John Wayne, Gary Cooper och Humphrey Bogart. Och faktum är att han liknade min pappa, berättade John Singleton uppenbart road.

Han förklarade också sin kärlek till ”Do the right thing” och andra av Spike Lees filmer. När Lee nyligen blev den första afroamerikanska regissören som vunnit en Oscar för bästa regi twittrade Singleton i februari: ”Min broder Spike Lee vann just sin första Oscar. Jag är såååå glad!”

Fast Singeltons största husgud var ”Shaft”-regissören Gordon Parks – ”en renässansmänniska” som lärde honom att en bra filmskapare också måste kunna behärska andra konstformer. Singleton tackade sin läromästare genom att ge Parks en liten cameoroll i sin egen uppdatering av blaxploitationvågens dödahavsrulle.



John Singleton hade också ett rykte om sig att vara en stridbar ”Shaft”-figur i Hollywood som aldrig backade. Han berättade att han blev tvungen att ”slå tillbaka i huliganstil” när studiobossarna hyrde in en annan manusförfattare som gjorde om hans sitt eget manus.

– Det viktigaste är att ha rätt attityd: ”Fuck you! – du är inte hipp nog att jobba med mig”, förklarade Singleton.

Han berättade också om hur han älskade Samuel L Jacksons torpedfigur Jules Winnfield i ”Pulp fiction” – en svart rollfigur som inte bara var en pliktskyldig sidekick till den vita hjälten.

Även om han också hade invändningar mot Tarantino:

– Men Quentin är som katten som tittar på fiskarna i akvariet – jag är från akvariet, förklarade Singleton – inte utan förtjusning.

