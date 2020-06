Nick Lowe klickar inte med kompbandet

Pop Nick Lowe ”Lay it on me” (EP, Yep Roc/Border) Visa mer

2015 dog Nick Lowes trummis Bobby Irwin i cancer. Bara ett par år senare gick Neil Brockbank, Lowes turnémanager, samma sorgliga väg. Båda räknades till den numera 70-årige popelegantens inre krets av vänner. Det är således fullt förståeligt att Lowe efter den överraskande produktiva och kvalitativa återuppståndelsen under 90- och 00-talen har slagit av på takten. På fyraspårs-EP:n ”Lay it on me” låter Lowe, precis som på fjolårssingeln ”Love starvation”, en aning ringrostig. Den finurliga ironin i röst och texter försvinner så klart aldrig, men samarbetet med Los Straitjackets, det wrestlingmask-bärande kompbandet sedan några år tillbaka, klickar inte riktigt. Deras lite grovhuggna twangiga rockabilly-sväng skaver lite mot Lowes sobert kostymklädda popcharm.

Bästa spår: ”Don’t be nice me”

