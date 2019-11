Niklas Ekdal: Aktuella sånger från bottenvåningen

Varje revolution har sitt eget soundtrack. USA gnolade ”Yankee doodle” 1776. Frankrike fick Marseljäsen till minne av 1789. Rullator-rockarna Scorpions tonsatte kommunismens fall med ”Wind of change” 1990. Internationalen i marschtakt överröstad av en tysk powerballad.

Även 2019 blåser upprorets vindar över världen. De tar sig bara olika uttryck – från gatuprotester i Libanon, Irak, Iran, Hongkong, till en uppslitande riksrättsprocess i USA och Sverigedemokraternas historiska notering som landets största parti.

Många är missnöjda med den gamla ordningen. Så vilken melodi fångar stämningarna den här gången?

Kanske den paranoida protestsången ”For what it's worth” av Buffalo Springfield från 1966:

”Stop, children, what's that sound, everybody look what's going down.”

Stanna upp, tänk efter, vad är det egentligen som händer?

På 60-talet var det ungdomsrevolt, föräldrauppror mot hämmande traditioner och hycklande dubbelmoral, symboliserat av det vettlösa Vietnamkriget. ”Lita inte på någon över trettio”, rådde fredsaktivisten Jerry Rubin.

Ingen slump att samme Rubin senare blev stenrik affärsman, en av de första att investera i den kreativa förstörelsens Apple Inc. Hans generation marscherade från demonstrationstågen in i styrelserum, redaktioner och politiska församlingar. Den formade världen vi lever i.

På ett halvsekels avstånd hörs Buffalo Springfield som ironiskt eko. Dagens folkliga revolt – vid västvärldens valurnor – riktas mot etablissemanget som stod på barrikaderna 1968, nu den professionella, akademiska klassen.

Riksrättsförhören om Donald Trump är en övertydlig illustration. Den ena dekorerade, meriterade, verbala tjänstemannen efter den andra vittnar om Vita husets vanstyre. Presidenten twittrar tillbaka med 63 miljoner röster i ryggen. De har valt honom just för att han inte är lika kompetent som diplomaterna Fiona Hill och Marie Yovanovitch.

Demonstranterna i Mellanöstern och Hongkong vänder sig med rätta mot korrupta eliter, även om brandbomber är en olycklig metod. I utvecklade demokratier är relationen mellan medel och mål snarare den omvända; legitimt att rösta på outsiders som lovar att dränera maktens träsk, oklart vilket slutresultat som förväntas.

Förtroendet för de styrande urholkas av tre processer, alla förstärkta av kraften i sociala medier. Till höger betonas problem kring invandring och integration. Till vänster betonas växande ekonomiska klyftor. Ur grönt perspektiv har vi en akut klimatkris. Till dessa dilemman kan läggas policymisslyckanden som finanskrisen och invasionen av Irak.

I korselden av missnöje står bleka mainstreampolitiker – på nätet karaktäriserade som snöflingor eller förrädare – och försöker förklara sig. Det går sådär. Tänk Stefan Löfven i Agenda.

Bara för att det finns problem är det inte säkert att det finns perfekta lösningar. En underskattad förklaring till exempelvis SD:s spektakulära framgång är att partiet aldrig varit i närheten av regeringsansvar. Den mossiga demokratin och de gamla strukturerna har bevisbördan.

Det säger sig självt att ansvar ska utkrävas och demokratin ha sin gilla gång. All makt utgår från folket. Men bäst kampsång i rådande läge är ändå den konservative rebellen John Lennons:

”You say you want a revolution … well, you know, we all want to change the world.”

