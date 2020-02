Niklas Wahllöf: Allt är förlåtet när jag får se ”Våran lilla bondgård”

Varje tid tror att nu, nu vet vi hur framtiden kommer att te sig. Just vi, med just vår nya teknik gör att vi vet ännu lite bättre hur det kommer att bli. Fortfarande visar det sig dock vara ungefär lika knepigt nu som på förcolumbiansk tid i Mellanamerika att sia om framtiden. Titta ned på en väderapp och sedan upp i himlen. Hoppsan, fel i dag igen.

Medierna, likt alla branscher, räknar och gissar flitigt kring sin framtid. Allra helst under andra hälften av 1990-talet då, just det, en ny teknik kom in i våra liv och siandet exploderade. Män med slipsklämma som uppfattat någon mystisk signal från andra sidan iMacens glasruta steg mot groteska arvoden ut på mediekonferenser och förkunnade att vid millennieskiftet, cirka, så kommer inte en djävul att passivt sitta och glo framför etermedierna längre. Bristen på interaktivitet blir tv-kanalernas slutgiltiga död, förstår ni.

Och de rollspelande teknikungdomarna, de oljiga entreprenörerna och de alldeles vanliga uppjagade tjänstehennen klappade med svårkontrollerad åtrå låren i sina french pocket-byxor och kände att, satan, nu åker vi.

De fick rätt – och fel.

De senaste veckorna har SVT Play föst ut inte mindre än fem deckarserier, i vid bemärkelse, som aldrig skulle ha upptäckts hur många kvällar vi än satt och glodde framför tv-apparaten. Det gäller också det vackraste som gjorts på mycket länge: ”Våran lilla bondgård”.

Dokumentären, som smögs ut kl 02 på SVT Play i söndags, följer under åtta år det amerikanska paret Molly och John som lämnar stan för att slå sig ned på och försöka få liv i en gammal gård med 80 hektar stendöd, förgiftad mark. Med riskkapital, volontärer och enorma mängder gödsel, bland annat, lyckas de undan för undan förvandla gården till en tårdrypande dröm av prunkande grönska, bländande frukter och välmående djur. Ett paradis. Och så misslyckas de. Och lyckas, och misslyckas, och ... alla kan se den och alla bör se den.

Men felen då?

Parallellt med nya lyssnar- och tittarmönster som Play-funktionerna erbjuder så tycks de gamla etermediehusen inte bara fortsätta, utan mer än någonsin servera innehåll avsett för att helt passiv ta del av. Fler tävlingar och talangshower med lättfattliga regler. Allt oftare en kamera som följer med i några människors allra vardagligaste vardag. Allt fler små gäng som sitter och pokulerar om ingenting. Leker lite. Skrattar och äter. Och allt detta inför en publik som mest bara är en tjuvlyssnande eller nyckelhålskikande publik.

Ungefär det hävdade en rapport främst riktad till reklambranschen i höstas. Lemon, som den hette, baserades på ett enormt forskningsmaterial och gick ut på att masskulturen gått mot att bli allt enklare, för att det visat sig vara det mest kortsiktigt effektiva. Med teknikens hjälp har kulturen lärt sig räkna ut exakt hur en hitlåt ska byggas, vad en repertoarfilm ska innehålla, hur ett tablå-tv-program ska göras. Och, detta var då själva bekymret, reklamen som ska omgärda denna kultur blir i sin tur enklare, tristare: Kanske kortsiktigt effektiv, men mindre kreativ och sämre på att bygga varaktiga relationer mellan varumärke och mottagare.

Det finns antaganden i rapporten som kan ifrågasättas. Men om masskulturen gör allt enklare, effektivare innehåll (hallå Billgrens!) lär det bli svårare att få ihop det med tittarna. Klart färre kommer glo på tv. Och då har slipsklämmamännen till sist fått rätt ändå.

Läs fler krönikor och andra texter av Niklas Wahllöf