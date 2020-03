Niklas Wahllöf: Coronaviruset gör inte saken bättre i det infantila manualsamhället

Man kan nästan se genom radion hur perplex universitetslektorn blir över den just ställda frågan. Han skrattar till lite; öh, hehe, alltså, och får ur sig att i normala fall så går man ju inte till jobbet i pyjamas.

Vad är det han yrar om? Det är P1 Morgon – denna ofta oöverträffade länk till gårdagskvällens och nattens skeenden världen över – som har ett inslag om digitala möten. Vad man ska tänka på när (faktiskt jättegamla) videokonferensen blir vanligare i takt med att människor nu arbetar hemifrån.

Du fattar, varenda kotte fattar. Men gästen, från Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, han nödgas berätta för oss att man ska ha en agenda för mötet, att man gärna ska komma i tid och att det är jätteviktigt att ljudet fungerar och ... och så får han då frågan: ”Men vad krävs av deltagarna, är det viktigt vad man har på sig, att man klär upp sig lite?”

Man måste inte hytta med näven åt ett enda supersimplifierat inslag i ett nyhetsmagasin i radio. Men det är en rätt bra bild av informationsläget i landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell undrade förbluffat i en tidningsintervju för någon vecka sedan varför folk inte lyssnar på smittspridningsinformationen, utan i stället med vitglödgad vrede käbblar emot. Vet bättre. En förklaring skulle kunna vara att corona-instruktionerna drunknar i laviner av sedan åratal ackumulerat överdidaktiskt vansinne – om allt och ingenting. Så krisinformation till medborgarna tävlar med all dravel-information och instruktion du någonsin kan tänka dig.

Hur går det med informationen där hemma? Foto: Mona Oshiro/TT

Det skulle kunna kallas Varning svag is – gäller vintertid-fenomenet eller The tryck på pilen för uppfärd-disorder. Överdriven information där ingen information behövs. Instruktioner för idioter, där inga idioter finns. Som ett medlemsblad från Coop där en tecknad figur säger: ”Skriv datum på matresterna du sätter in i kylen så får du bättre koll på när det är dags att äta upp dem!”

Vad beror det på? Amerikansk juridikimperialism som fått oss att tro att allt som inte tydligt har informerats, instruerats, varnats för, kan användas vid en stämning? Eller är det demokratiseringsprocessen som påbörjades med att bredbandet kröp in i hemmen cirka 1998 – och som inget annat betyder än att alla måste nås och ska komma till tals jämt, hela tiden – gradvis kom att förenkla informationen. Så att vi nu sitter och andas med munnen till fullkomlig idioti: Alla måste vara informerade, fullt ut ha förstått och helst också hålla med. Ingen får inte veta.

Till slut har det skapats ett infantilt manualsamhälle där vilket, just det, barn som helst känner sig intellektuellt överlägset det som den just har informerats om eller instruerats i.

Detta är vad skolorna har att kämpa med, så länge de nu får hålla öppet. Att alla vet bättre än de som har utbildning och erfarenhet av det här med pedagogik. För entreprenörer chaufförer, direktörer, krönikörer, alla vet hur undervisningen bör gå till. Varje förälder, varje förbipasserande, vet bättre. Eller en, som av skonsamhet här anonymiserad, medborgare sade: ”Jag har faktiskt varit barn själv!”

Nej. Jag tänker att jag känner att det kanske föreligger några informationsmissar här, förtydliganden att göra. Så jag gör dem. Nu kommer de: Man kan inte se genom radion, det vara bara ett uttryck. Detta är en opinionstext, den bygger på skribentens egna åsikter och speglar nödvändigtvis inte redaktionens. Texten kan vid behov användas som toalettpapper, men då endast som tryckt tidning. Skärmen är ej lämplig för ändamålet.

