Niklas Wahllöf: Därför förföljs jag fortfarande av självhjälpsfilosofens make

Ganska ofta blir jag påmind om hur en kvinna med magiskt förnamn lade handen på mitt bröst och höll den kvar. Länge. Jag låg på rygg på en plastmatta och meningen med handpåläggningen var, uppfattade jag, att jag skulle sjunka ned i mig själv, flyta omkring i mitt inre och där någonstans få syn på vem jag var. Det gick inte bra. Ju fler minuter som gick utan att jag fick syn på egentligen någonting desto större växte känslan av panik. Och tankarna rusade. Kan jag bara skjuta undan handen, resa mig upp och gå härifrån utan att det blir bråk?

Som alla andra små pinsamheter helt på tvärs mot min persona – en stram, rationell, komplett oberoende fyr – lade jag snart även denna bakom mig när jag väl sluppit ur greppet.

Men kvinnan släpper inte taget. Eller, det är egentligen hennes man som inte släpper, han mejlar några gånger i veckan. Det äkta paret, likt en rad andra äkta par jorden runt, har sedan många år utvecklat en självhjälpsfilosofi, i brist på bättre ord, som blivit om inte lära så en ganska etablerad business.

Det är högst basala vettigheter kring hur man kan tänka, se på sig själv och andra, bry sig mindre om si och mer om så. Och nu har en ny insikt kring livets förunderlighet, och hantering av densamma, dykt upp och läs här bara och kanske vore en online-kurs, i dessa tider, något att boka upp sig på? Och böcker finns att beställa. Och när det här är över så ska vi ha kurs på en strand.

Ja. Någon gång i webbhandelns barndom har jag klickat ja på en köpknapp, angivit kreditkortsnummer och mejladress och slutligen till och med åkt i väg på en form av retreat. Enormt generande, men jag tröstar mig med att jag då befann mig i ett, ska vi säga, sökande tillstånd. Och att jag var så långtifrån ensam.

Coronakrisen är gyllene tider för den här typen av förkunnare. De som har klurat ut hur man ska förhålla sig just den här gången. Ännu en gång. Nu handlar mycket om det vi inte kunde förutse, vilket inte sällan är något helt annat än förut när man trodde sig ungefär kunna förutse vad vi skulle förhålla oss till. Så att säga. Det finns tusen, tiotusen, varianter på hur vi ska tänka för att må lite, lite bättre. Och ännu en på andra sidan krisen.

Nu visar sig även astrologin uppleva ett uppsving. Till och med en horoskoptjänst vars företrädare så sent som i januari i en amerikansk tv-kanal förutspådde att 2020 för många stjärntecken blir ett fantastiskt år – i form av kärlek och giftermål, goda fastighetsaffärer och spännande resor – är på uppåtstigande igen, kan man läsa i tidskriften The New Yorker. Efter en kort tids vrede från följare som tyckte att någonstans på himlavalvet borde väl coronaviruset kanske ha synts är de tillbaka. Nu frågar de om pandemins utveckling. Och astrologen, samma astrolog, svarar: Jo, våren verkar bli svår, sommaren bättre, men en andra våg kan nog skönjas mot hösten.

Det är ingen nyhet att människan, många människor, på olika sätt söker andras tolkningar av livet; hur det var när vi var små, hur det är nu eller hur det kommer att bli i framtiden. Det intressanta är hur vi ständigt förnekar det. Hur vreden över opportunisterna, coacherna, inspirationsföreläsarna, guruerna, kommer och går. Men att de till och med tycks bli fler.

Och jodå, i stället för att klicka unsubscribe och vissla vidare i livet, läser jag lite grann i de där mejlen. Som givetvis har ökat i frekvens den här våren.

Jag hummar oftast mja och njae och äsch. Men jag läser dem. I det senaste står: Kom ihåg att vara snäll mot dig själv.

