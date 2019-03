Niklas Wahllöf: Det var John Lundviks kväll – från början till slut

Egentligen stod det väl klart redan långt innan dess, han var utsedd som absolut största förhandsfavorit, på alla möjliga håll, och den som koncentrerade sig på jublet såväl före som efter hans finalframförande kunde höra vartåt det barkade. När sedan samtliga internationella jurygrupper gav ”Too late for love” sina fulla douze points så var han i princip redan vinnare. De svenska rösterna blev närmast en defilering, trots dramatisk Sarah Dawn Finer-konstpaus (som man gör i alla tävlings-tv-program) innan det slutliga resultatet meddelades. Det blir alltså John Lundvik som tillsammans med gospelkören The Mamas representerar Sverige på Eurovision i Tel Aviv i maj.

Var det rätt låt? Ja, nja. Mohombis stompiga refräng i ”Hello” var ju rätt bra. Och Lina Hedlunds kitschiga superdiva-framträdande med ”Victorious”. Och ... nej, John Lundvik har nog de bästa förutsättningarna av de här att gå långt i Israel.

Finalen känns faktiskt som den enda Melodifestival-kväll vi behöver.

Men är det här rätt upplägg? Det dividerades väl till höger och vänster om deltävlingar och Andra chansen och hela det moderna Melodifestivalkonceptet redan när det brukade finnas sladd till telefonerna, innan knorrandet om plastig kommersialism satte på sig en glittrig guldhatt och slutligen bestämde sig för att tänka positivt och att allt bara var härligt. Diskussionen är väl stendöd i dag. Men finalen känns faktiskt som den enda Melodifestival-kväll vi behöver. Vi hade då förvisso inte haft tjugoåtta bidrag att genomlida under sex veckors tid, men till finalen skulle ju ändå de halvt om halvt-plojiga bidragen sorteras bort, gamlingarna gå hem och de glada se hur långt det räcker–amatörerna fått just se, och lära.

Och i finalen fick programledarna – Kodjo Akolor, Marika Carlsson, Eric Saade och Sarah Dawn Finer – äntligen koncentrera sig på att faktiskt leda programmet och showen – som blev en show. Och som de kan bäst. Som mellanakt sjöng de nu (alltså inte skojdansade) ”Snart är ljuset släckt” (”Always remember us”) med text av Calle Norlén. För skojandet stod istället en inklippt ”Linda Woodruff” som var ”EBU-representant”. Och det räckte gott så.

Sedan kan man konstatera att den skrällande dansbandssaxofon (världens värsta ljud) som Abba en gång etablerade på bred front, så att säga, lever kvar i de här sammanhangen. Inte ens Arvingarna använder väl en. Men i år följde den med Charlotte Perrelli ut på scenen när hon gjorde en bit av sin tjugo år gamla Eurovision-vinnare ”Take me to your heaven”. Jesus Kristus. Sedan återställdes ordningen lite när Dana International kom ut och tog över med sin ”Diva” innan de fortsatte gemensamt, utan ”Take me ...” Tack för det.

Nu gratulerar vi John Lundvik – han ger dessutom ett sympatiskt intryck vilket inte skadar – och så vänder vi blad och går vidare.

