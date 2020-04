Niklas Wahllöf: Lyckad skrattjakt i strömningsjättarnas humordjungel

”Det kostar hundratals tusen för en ung människa att genomgå en utbildning till något som betyder något, sjuksköterska eller läkare – bara för att sedan tjäna långt mindre än några orangefärgade människor som i tv knullar på en ö.”

Det är en halvtimme in i engelska Russell Howards ståuppshow ”Recalibrate” på Netflix och salongens tjutande katarsis skräller i datorns högtalare. Föreställningen filmades för två år sedan men resonemanget är löjligt aktuellt att titta på i dag, när människor i vården kanske mer än någonsin sliter livet ur sig för att rädda andras, även orangefärgade tv-personligheter som har sex på en ö. Dubbelt aktuellt blir det då Howard var den första internationella ståuppstjärnan som stoppades från ett Sverigebesök efter att corona­grindarna slagit igen.

”Recalibrate” är bara ett exempel på ståuppkonsten i koncentrat och på en skärm. Nätet vimlar av humorshower, alla strömningstjänster inklusive SVT Play har sitt utbud. Men jättarna även på detta område är Netflix och HBO. De har i evigheter – vilket här betyder sedan 1980-talet – egenproducerade comedy specials: filmade och i mer eller ingen grad alls redigerade hela liveshower. Och sedan strömningsvågen började välla över oss har produktionstakten bara ökat. Den som i dag sitter på ett eller ett par abonnemang kan fylla dagar, ja veckor, med kvalitets-ståupp non stop. De är hundratals.

Iliza Shlesinger Foto: Netflix

En sådan som amerikanska, nästintill fulländade scenkomikern Iliza Shlesinger (som skulle ha besökt Sverige i maj) förekommer med inte mindre än fem liveshower på Netflix. I färska ”Unveiled”, inspelad i höstas i Nashville, går hon ut på scenen i festblåsa och stilettklackar men likt en betongarbetare pulvriserar allt motstånd. Inklusive det från andra feministers eviga twittrande om nyansskillnader. Medan hennes kollega Hannah Gadsby från andra sidan jordklotet, Tasmanien för att vara exakt, bara representeras i nätverket med showen ”Nanette” från 2018 men med sin essäistiska, föreläsande humor visar prov på hur man kan servera vass sexualpolitik utan att höja rösten. Hon är ett typexempel på en ståuppartist som lär publiken det den inte visste att den ville veta.

En annan humorhöjdare är till exempel den för tidigt bortgångne legendaren Bill Hicks – världens kanske bästa, smartaste och svartaste någonsin. I HBO-specialen ”One night stand” från en teater i Chicago 1991 gjorde han bland annat upp med gnälliga ickerökare och droghatande drinkare. HBO Nordic kryllar också av Bill Maher-specialer – från tiden då han var smärtsamt lik Michael Bolton (för över trettio år sedan) till den obestridliga stjärnstatusen i dag. Liksom den evigt unge, ständigt aktuella Dave Chappelle, som bara fortsätter att röka kompulsivt på scenen och minst sagt balansera på debattens knivsegg. Två HBO-specialer och tre Netflix bär hans namn.

Anglobabblare i allmänhet är av naturliga skäl extra flitigt förekommande på de amerikanska nätverken. Varför somliga kallar Ricky Gervais världens mest begåvade komiker visas prov på i ”Humanity”. Av alla vedervärdiga människotyper har han i alla fall räddat oss från en: Hans egen son. En Gervais junior med sin rika, berömda pappa och en uppväxt i fashionabla Hampstead skulle helt enkelt bli en för odräglig liten skit för världen att ta. Så Ricky och frugan nöjer sig med hund.

Förälder har dock Russell Brand valt att bli. I Hans ”Re:birth” på Netflix kommenterar han det inte så lyckade i att så mycket se sig som stjärna att man tar med sig sin privata barnmorska till förlossningen på det allmänna sjukhuset. Likt en ståuppens George Harrison mässar han sedan om vår materiella värld som skapat sådana absurda rikedomar, och beteenden, som hans.

Om vi klickar oss tillbaka över Atlanten så påminner Sarah Silverman i sin sju år gamla, fortfarande briljanta ”We are miracles” (HBO) om varför hon utropades till humorns största stjärna under en period. I konkurrens med Amy Schumer som med sin favoritrekvisita – vinflaskan – går ut på scenen i både HBO och Netflix: i fem år gamla, perfekt tajmade och djupt bmi-ironiska ”Live at The Apollo”, eller ”Growing” och ”The leather special”.

Strömningstjänsternas ståuppinnehåll kanske inte dödar, men skadar rätt rejält uppfattningen om scenhumor som vit medelklassport från engelsktalande storstäder. Världen utanför USA och Storbritannien har sprintat ikapp och i en del fall om. Som ”The daily show”-korrespondenten Ronny Chieng, en malaysiskfödd jurist med kinesiska föräldrar som helt nyligen blivit naturaliserad amerikan. Han är bland det bästa man kan se just nu. I ”Asian comedian destroys America!” (Netflix) ger han i smoking och lackskor ett lika intelligent som aggressivt anförande om hur all världens kunskap på nätet har gjort världen dummare. Och då framför allt amerikaner. Inför amerikaner.

Den som är intresserad av ett mer globalt ståupp-perspektiv bör stirra på två av de klarast lysande stjärnorna som är franska: Fadily Camara som i ”La plus drôle de tes copines” med fantastiskt kroppsspråk berättar högintensivt om varför hon inte vill vara en del av Femen-rörelsen. Och i ”Hexagon” ger hennes landsman Fary Lopes en provkarta på hur rasistiska stereotyper styr allas våra liv, inklusive hans egen syn på andra minoriteter. Både Fadily och Fary visar scenbriljans utan att vara publikfriande.

Materialet i ståupp har förstås alltid främst utgått från artisten själv. En förhållandevis liten del har varit fiktion; till skillnad från exempelvis populärmusik så har du sannolikt skjutit en man i Memphis om du som ståuppare skulle säga det på scenen. Det har också gjort konstformen till den mest snabbfotade förmedlaren av politiska kommentarer, samt utblickar och inblickar i kulturen, inklusive den som inte är publikens egen. Mer än någonsin visar det sig att de mest framgångsrika scenkomikerna är de som med olika tekniker – en bulldozers eller en försynt historielärares – kan smeka och sparka samtidigt. Som för att återgå till Hannah Gadsby: med ett snett leende frågar hon allvarligt efter att ha hittat ”sitt folk” i Sydneys Mardi Gras-parad var någonstans alla tystlåtna gaymänniskor befinner sig.

Det intressanta är att det fungerar så bra på skärm – trots att ståupp är så beroende av gensvaret från sin publik. Inga andra sammanhang innehåller så mycket interaktion mellan dem på tiljorna och dem i bänkraderna. Inga andra scenkonstnärer får ett sådant direkt gensvar, och riskerar så omedelbara misslyckanden, som en ståuppartist. Det är en form som innebär nerv, närvaro och faktiskt samarbete i en märklig allians. En form som kan man tycka behöver sitt scenrum, men det kan också vinna på att visas upp på skärm i efterhand. En humorspecial där kameror har cirkulerat runt artisten på scenen ger publiken den sista pusselbiten, minspelet i detalj ända ner till minsta höjda ögonbryn.

Vinnarna här är stenansiktena, deadpan-komikerna som verkar oberörda, ibland närmast uttråkade av sina ämnen. Deras ansiktsuttryck utgör en extra dimension. Den som tittar på Tig Notaros ”Boyish girl interrupted” (inspelad av HBO i Boston 2015) kan upptäcka hur den enorma begåvningen liksom glittrar i hennes ögon när hon så. otroligt. långsamt. kallar. publiken. korkad. Eller för den delen, och inte heller han uppenbart skämtande, Tom Segura som i splitter nya ”Ball hog” (Netflix) ger publiken en lågintensiv lektion i uppförande. Eller de förmodat stenade och mycket lågmälda tvillingarna Lucas som i ”On drugs” (Netflix) ger extra krut åt tittandet med hjälp av närbilden.

Och för de som gör mer än prathumor, de lite skruvade, de som kanske har andra inslag med sig ut på scenen, är strömningsmiljön extra gynnsam. Sådana som normalt sett bara redan invigda vågar investera biljettpriset i.

Som Julio Torres i ”My favorite shapes” (HBO), där han i spejsiga kläder pratar gravallvarligt om och visar sina favoritformer (!) och hur lustigt det blir när dessa manipuleras lite grann. Femtiofem absurda minuter. Absurt är det också när Reggie Watts i sin Netflixspecial ”Spatial” krälar över publiken och upp på scenen för att där sedan göra de märkligaste ämnessprång i monologen, skapa musik och framföra en form av kammarspel.

Eller spritt språngande galna T J Miller i sin ”Meticulously ridiculous” (HBO). Skådespelaren och rekvisita-­ståupparen vimsar omkring på scenen i en föreställning där det aldrig går att förutse nästa steg, avgöra i hur hög grad det är skrivet eller improviserat, vitsen med hans berättelser, eller hoppen mellan intellektuellt djup och ironisk slapstick. Och varför han dricker ur vattenflaskan som en hamster.

Miller skulle ha kommit till Scalateatern i Stockholm den 6 juni. Samma dag som chicanostjärnan Gabriel ”Fluffy” Iglesias skulle uppträda på Hovet. Och några dagar innan dess var ”The daily show”-ankaret Trevor Noah inbokad till Globen.

I coronapandemins era får vi hålla till godo med deras strömningsspecialer i stället. På ont, ja, men också på ganska mycket gott.

