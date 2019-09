Niklas Wahllöf: Ingen kunde göra oss tryggare än Arne Weise

Arne Weise blev 89 år gammal. Det är ett långt liv. Men det känns ändå konstigt att han är borta – Weise ska väl alltid finnas där, på andra sidan on-knappen?

Arne Weise arbetade tidigt på radion, men för alla, får man nästan säga, som var födda på 1960-1970-talen var det han som öppnade tv-fönstret ut till världen. Inte nyhetssändningarna, inga korrespondenter, resereportage, konserter, idrottstävlingar eller Eurovision. Utan Arne Weise. Programledaren personifierad.

Med sin fasta, klara röst någonstans i mellanregistret, en röst som med den lite dröjande starten på meningarna gjorde att han framför allt lät snäll, berättade han om den lika spännande som obegripliga jorden vi levde på. Han bar på en programledarpedagogik som gjorde honom till något av en trygg lärare. Men aldrig docerande. Han var mjuk men korrekt.

Läs mer: Arne Weise är död

Arne Weise läste inte, han berättade, och det var som om han såg rakt på oss när han gjorde det.

Kanske var det genom programmet ”Vår fantastiska värld”, som sändes mellan 1974 och 1980, som många i dag medelålders svenskar kom att först bekanta sig med Arne Weise. Där satt han vid ett skrivbord mittemellan en jordglob och några band ur ett uppslagsverk och berättade om allt mellan himmel och jord, bokstavligen. Han presenterade korta dokumentärfilmer från och om världen, eller historien, och avslutade med en tecknad film. Programtiteln låter möjligen fromt förnekande men att se detta i dag är som att bevittna ett under av enkelhet, naturlighet och uppriktighet. Med små instuckna kommentarer visade Weise att han var en människa, också han oroad över sakernas tillstånd, och blev nästan som en kompis och inte en stjärna bakom ett tjockt glas. Det var för övrigt han som plockade in ”Linjen”, den skällande och spottsprutande italienska streckgubben, till ”Vår fantastiska värld” där den blev ”Linus på linjen” och i dag en ofattbart stor del av sjuttiotalet.

Utan att vara det minsta insmickrande, sådana genomskådas alltid, i alla tider, lyckades han nagla fast en framför rutan.

Men den främsta effekten var effektivitet. För utan att vara det minsta insmickrande, sådana genomskådas alltid, i alla tider, lyckades han nagla fast en framför rutan.

Arne Weise tittade man på, men man lyssnade ännu mer.

Och tiden gick, och Arne Weise skulle liksom alltid finnas där. Naturprogram som ”Ett med naturen”? Alltid Arne Weise. Femton år i rad. Och julvärd i SVT? Arne Weise förstås. Inte bara hans längsta uppdrag – närmast otroliga tjugofem gånger under trettioett år tände han ljusljuset vid granen i SVT:s studio och presenterande sedan Kalle Anka och hans vänner, bland annat – utan också det som nog får sägas skulle bli hans viktigaste. Möjligen inte för honom själv, för journalisten inom honom, eller det innehåll han presenterade, utan för alla andra – för att det var just Arne som satt just där på just den dagen. För alla barn och alla gamla. Och för alla ensamma och bortglömda på julafton – tryggare än med Arne kunde ingen vara.

Att det blev ett sådant ståhej när han vid 65 års ålder tänkte sluta och fira jul hemma med familjen i stället för med en tv-kamera säger något om vilken institution Arne Weise var, och för hur många han var det. Så han fortsatte i sju år till. Men att han 2017, femton år efter hans sista jul i SVT, ombads att tända ljuset i TV3 säger kanske ännu mer. Femton år som längtans låga efter Arne Weise hölls levande – det är ju en evighet i våra gravt rastlösa tider.

Visst blev han kändis, Arne Weise, visst kom ett superproffs som han att engageras i en rad andra roller både i och utanför tv – han gav tecknade figurer svensk röst, han var konferencier och moderator, bland mycket annat – men det var programledarskapet som var hans hem. Att han också var högst delaktig i sina produktioners tillkomst, som att förhandla med Disney om julprogrammet eller diskutera miljöfrågor med David Attenborough, det skröt han aldrig med. Inte heller att han hjälpte Djurrättsalliansen att larma om vanvården på svenska minkfarmar.

Varifrån kom Weises naturliga tilltal, hur kunde han bli tv-mediets främsta fordon för en sådan bredd i programinnehåll, och hur kunde han fortsätta att vara det så länge? För att Arne Weise var unik just genom att inte försöka vara unik. I en intervju som gjordes i denna tidning inför hans 75-årsdag, sade han: ”Att vara kändis är inget yrke utan det är innehållet i programmen som är det viktiga”. Där skulle han för en gångs skull komma att få fel, Arne Weise. Det har sedan dess visat sig gå utmärkt att ha kändisskapet som utkomst. Men han ursäktades av sin övertygelse: Att vara lojal med uppdraget – att förmedla innehållet, inte tävla med det. I samma DN-intervju, svarade han så här på frågan vad det bästa han gjort i livet var: ”Jag har fått möjligheten att berätta för människor.” Det var väl därför man gillade Arne Weise, utan att fatta att man gillade Arne Weise.

När SVT drog igång programserien ”Minnenas television” 1996 och som skulle fortsätta ändå in på 2010-talet blev det förstås Arne Weise som ledde programmen. Vem kunde bättre guida tittarna i tv-mediets backspegel? Ingen mindes väl själv mer, och ingen kunde väl bättre berätta om det?

Nu är det vi som får minnas Arne Weise i stället. Det känns konstigt.