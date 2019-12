Niklas Wahllöf: Kan man pausa sitt medlemskap i den nya svenska närighetsklubben?

Hon hette Mary. Mary sades aldrig vara fattig, men just det torde hon ha varit, på flera sätt. Lämnad av maken och pappan till de tre barnen redan på 1930-talet. Inte en väninna hade hon, inga klubbar eller föreningar var hon med i, det sociala nätverket verkar ha bestått i att någon ur släkten då och då kom på motvilligt besök. Motionen utgjordes av en eller annan promenad till MEA-varuhuset på Norrmalmstorg.

Hon bodde på Narvavägen i Stockholm. Förvisso i evig skymning en trappa upp över gården åt norr, men redan då i en av rikets rikaste församlingar. På hennes tid verkar lite vem som helst ha kunnat ordna bostad lite var som helst. Kanske var det hennes trickster till andra man, Sigge, som snackat till sig hyreskontraktet innan pengarna som han då och då kom över slutgiltigt sinade. När charmen inte längre räckte till ens för galej på Solvalla. Jag vet bara att när mitt minne av Mary och Sigge startar under tidigt 1970-tal var han en tillvarons statist. Förpassad från den äktenskapliga bädden till pigkammaren – matplats, på planlösningssvenska – satt han dagarna i ända och drack Eau du vie blandat med Samarin. För är man lite risig i kistan är det nöje förenat med nytta, sörru. Sigge drog inte in en krona, han läste bara Nick Carter-pocket och blåljög om hur han i går var ute och slog ner Baffe, Steken och Greken så att gruset yrde när de dråsade i backen. Han hade inte gått utanför dörren på månader.

Hon torde väl ha gått och handlat mat ibland. Och till Systemet. Kanske var det enda gångerna som hon kom ut. Och, jo, åtminstone en gång var hon vår barnvakt, jag minns tydligt hur tokig hon blev när jag och Larsa nästan eldat upp min säng med från skolan stulna magnesiumband.

För Mary krönte sin karriärs bana med telefonförsäljning. Hemifrån i hallen. Hon krängde DN-prenumerationer för att få ihop hyran.

Mary var min farmor och är normalt sett begravd under uppväxtens permafrost, så varför dyker hon upp just i dag? Det är julen och yrket. Mary ringde aldrig någon presumtiv DN-prenumerant under julen. Aldrig. Och detta gäller än. Inte för farmor förstås, hon är död, men hennes nutida kolleger, en av tidens mest hatade yrkesgrupper. De helgar faktiskt vissa tider: jular och nätter exempelvis. All heder åt er.

Det är andra som håller säljhjulen snurrande och telefonen ständigt upplyst i juletid. Och detta med vår imbecillt leende hjälp: kundmedlemskapen. Alla förbunden som vi har ingått med mataffärer, apotek, flygbolag och klädmärken. Verktygsvaruhus och fingallerior, spelbolag och skönhetsaffärer. ”Ja tack, varför inte?”, har vi sagt och lämnat ut vår kontaktinformation mot en bonuscheck på 21 kronor om vi varit lojala och handlat riktigt mycket under året. Man ser ju till privatekonomin. Och här sitter man nu och försöker koncentrera sig på julefriden. Nej, ingen ringer, men telefonen surrar ideligen: ”God Jul, Niklas! Du vet väl att vi har superpriser ...” Ett företag kallar sig ”Vännerna på ...”

För något år sedan lovade jag på denna plats att göra mig kvitt alla medlemskap, klippa kort och svara nej på frågan vid kassan: ”Medlem?” Det har gått så där. Jag började säga nej här och nix där, men så kröp närigheten, nationens nyaste karaktärsdrag, på mig igen: ”Kan du blippa körkortet för att registrera bonusen?”

Om någon hade behövt dra in pengar också under julen så var det Mary. Men hon satte hedern före privatekonomin och lät telefonen vara. Så god jul i efterskott, farmor!

