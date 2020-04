Niklas Wahllöf: Klappat och klart för ännu en knarkkartell i dumburken

Jag kan höra den. ”If you leave me now, you'll take away the biggest part of me ...” Och jag kan se mig, hur jag ligger i sängen med vitnande knogar, muttrande ett jag visste det och en barnets svordom på läpparna.

På radion hade Chicagos vämjeliga ballad smugits igång. Som alla andra kvällar. Och så var också den förstörd. Nu avskydde jag inte bara ”If you leave me now”, utan också en rad andra låtar som med självklarhet skulle komma ur klockradions minimala monohögtalare under de formativa åren. Som Dr Hooks ”Only sixteen”, eller, svårt ångestgenererande ”I'm not in love” med 10CC.

Varför sådan avsky i pojkbröstet? Det där var väl fina bitar, som en vuxen i min närhet kunde ha sagt med ointressets frånvarande blick. Kanske, men själva självklarheten, förutsägbarheten, musikkonformismen var vad som malde ned min eventuella upplevelse.

Sedan dess kan man inte tala om något medium i singularis. Världen har växt, valmöjligheterna, de personliga preferenserna är i dag oändliga. Ni vet. Men vårt medelklassiga kulturkonsumtionsmönster, som det heter, är fortfarande förutsägbart.

Det är obegripligt att inte ett spelbolag har kommit på att oddssätta kommande kulturyttringar. Vilken författare, illustrerad med rådjurets sorgsna blick, kommer härnäst att uttrycka att vi ska ta oss igenom det här gemensamt, ni och jag? Oddsen startar på 1,26. Eller: vad kommer nästa globalt älskade tv-serie att handla om? En otrohetsaffär som övergår i mord, odds 2,83. Politiskt rävspel som övergår i otrohet och sedan mord, odds 1,76. En seriemördare som inspirerats av de sju dödssynderna, odds 1,25. Eller en hederlig medborgare som hamnar i knarkkartellernas garn, inga pengar tillbaka.

Jag märker, och här kommer något högst förutsägbart, hur jag i dessa coronatiders kompulsiva tv-tittande nu har fyllt mina ögon till bräddarna med – knarkkarteller. Sydamerikanska knarkkarteller.

Det började för länge sedan, men sedan ”Breaking bad” blev absolut favorit för jordens då 7,2 miljarder människor har konceptet varit krattat och klart. Stoppa in en knarkkartell som lurar i kaktusars skuggor. Och där pratar vi ju våld på köpet. Jösses, IS ter sig som scouter i jämförelse och blodstänksvariationerna är oändliga.

Walter Whites metamfetaminlabb har följts av sådant som ”Narcos” si och ”Narcos” så, ”Better call Saul”, ”Queen of the south”, ”El chapo”, ”Power”, ”El Dragón”. Och den amerikanska versionen av svenskdanska gränsdramat ”Bron”, ”The bridge”, behandlar givetvis drogkarteller.

Men diamanten i kartell-tv-diademet är ändå ”Ozark”. Serien där det medelålders tjänstemannaparet med kristet utseende råkat, hoppsan, börja tvätta mexikanska knarkpengar i en sådan omfattning att den svenska regeringens vårbudget ligger i lä. Och som redan i första säsongen var så förhärdade att de knappt blinkade åt sådant som ett avblåst huvud.

Konformism är ofta problematisk. Ett tv-drama har, likt alla annan konst och kultur, förstås inget som helst geopolitiskt ansvar. Men det finns något groteskt cyniskt i vårt (ja, jag också) massiva, fnissiga mysrysande till sydamerikanska knarkkarteller (den engelska serien ”McMafia” inkluderar för säkerhets skull också ryska och israeliska knarksyndikat).

Ju längre det pågår, ju mer förutsägbar den dramaturgiska ingrediensen blir, desto mindre verkligt intresse för denna humanitära tragedi riskerar vi att få. Urvattnat, trist, löjligt, ointressant. Man stänger av. Precis som när ”If you leave me now” har smugits igång. Orkar inte höra.

Läs fler krönikor och andra texter av Niklas Wahllöf