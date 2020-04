Niklas Wahllöf: Tänk bort stressen och varva ner som tjuren Ferdinand

Han grimaserar, skriker, sparkar, gråter och sliter sitt hår. Han faller ned på knä, rycker upp skjortan och gnyr med panik i rösten: ”Gör något! Stånga mig!” Alla känner vi väl igen honom, den fåfänga, framgångstörstande, i just det här fallet begåvade och berömda djurplågaren, som inte får något gensvar. Inget utlopp för sina ambitioner, ingen möjlighet till prestation och vilsenheten infinner sig.

Och alla känner vi igen motparten, tjuren Ferdinand som inte ger det där nödvändiga gensvaret. Som är helt ointresserad av att vara ett frustande redskap, för till och med den egna berömmelsen vänder honom ryggen. Tänker att det var ju ett misstag alltihop, låt mig bara komma tillbaka till korkeken där jag kan sitta dagarna i ända och lukta på blommorna.

Är det där vi är nu, att ingen vill stånga oss?

I dessa tider, som det heter, när delar av mänskligheten är hotad av en osynlig kraft och många av oss sitter hemma och försöker skydda oss själva och de våra, har livet som vi känner det tvingats till en paus. För de av oss som inte har fysiska hänsyn, som djur eller grödor, har det normala jagandet efter tillvarons överbyggnader nästan helt stannat av. Det kan vara på längre eller kortare sikt. En del av oss har inte längre något jobb, en del kommer sannolikt inte att få tillbaka något jobb. Andra kommer att återgå till arbetet och allt kommer fortsätta som förut.

Eller?

Det upplevs som plötsligt nu, men under en lång tid har som en liten subversiv cell bubblat, där meningen med allt det här har diskuterats. Att ambitionen har börjat ifrågasättas. Prestation och konsumtion. Kanske kan det sorteras in under det moderna välståndets infantilisering, att alla har gått och blivit bortskämda gymnasiefilosofer.

Men en ganska lång rad filmstjärnor, författare och idrottare har åtminstone prövat tanken på att hoppa av en skenande karriär för att i stället ägna sig åt de sina. Det har vi skrivit om förr, att alltifrån sådana som Daniel Day Lewis till Karl Ove Knausgård försökt göra slag i saken. Den senare ville åtminstone lägga ned pennan men höll inte för sitt inre tryck och återgick till produktionen.

Detta är berömdheter som haft förutsättningarna, som redan nått all tänkbar framgång och rikedom och kunde ligga på en solstol och pimpla piña colada resten av sina dagar. Lätt för dem. Men vare sig vi vill det eller inte brukar sådana få ett följe, och denna svans lär bli längre nu. När längtan efter att slippa strävan och det eviga stretandet för vanliga människor har förvandlas till tvång. Och det nedskalade, enklare, till och med anonyma livet blir en nödvändighet.

Människor med entreprenöriella spetsegenskaper brukar bli rasande av dylika resonemang (försök diskutera basinkomst med en sådan), men det är bara vilsenheten de känner. Inför ett liv utan affärer, inget drag under galoscherna, skräcken inför att bara sitta och glo? Men de kanske blir tvungna.

För vad ska mänskligheten med en influerare till, om varken medel eller intresse nog finns till det där hälsokostpreparatet, den där hudkrämen, flygresan till den exotiska destinationen med det spektakulära hotellet? När matadoren inte längre får bli stångad, inte kan kontra med ett svärd in i filén och möta sina fans i omklädningsrummet efteråt.

Och Ferdinand hastigt och lustigt blivit vinnare. Hen som inte längre strävar mot skapelsens krona. Utan letar efter en mjuk sittplats under den, där man i skuggan av grenarna kanske kan hitta en väldoftande blomma. Och bli så lycklig.

