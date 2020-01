Niklas Wahllöf: Tänk om det är nördarna och de hängivna som är galna och bortskämda?

Kanske var det i tunnelbanegången under Hornstull som jag första gången förstod. Tvehågset hade jag satt på mig ett par rödsvartrandiga jeans, det tuffaste plagg som producerats, och något annat lite uttänkt. Men eftersom Gary Numan, med sidbena och inte punkrufs, var lika mycket en förebild som Lux Interior så blev resultatet, ska vi säga, lite ljumt. Eller: ”lördagspunkare”, som de som sedan misshandlade mig nere i tunneln helt korrekt vrålade.

Inte heller det här var för mig, förstod jag.

Så hade det en gång börjat och så skulle det fortsätta. Jag var cowboy dygnet runt i en vecka, sedan tröttnade jag och slog sönder plastkolven mot ett berg. För att bli den minst hängivna scout som blåskjortorna sett. Och fick sluta. Jag var ståplatsapa fyra gånger. Portföljbärande plugghäst tre skoldagar. Förstamajdemonstrant det enda år som man fick skrika ”kungen ska dingla!” i tåget. Och längst fram på Bowies Ullevispelning, när min kompis svimmat av solsken, varm öl och sötdoftande rouge, då hade jag redan börjat tänka på annat. Gul kostym? Svikare.

Här har jag mitt liv. Halvhjärtade, eller initialt helhjärtade, idéer att bli något men aldrig förmått ta mig ända fram. Aldrig gått // all in//, som det heter. Inte förstått vad jag ska in i //kaklet// att göra. För långt innan dess har jag tröttnat, ledsnat, blivit skeptisk. Gått hem.

Det låter sorgligt. Ett liv utan hängivenhet, utan att gå på djupet i något, aldrig kunna kalla sig nörd, expert, fackman, konnässör, specialist. ”I'm good for nothing, nothing is good enough for me”, sjöng Jason Pierce.

För du ska ju brinna, dummer. Helst vara besatt. Välj vad som helst: Filmmanus, det kan man vara besatt av. Av superspännande processutveckling i framkant. Pelargoner. Att basta. Av ond, bråd död-poddar. Träna. God mat. Författarskap. Eller av kunder.

Detta har i alla fall kända personer uttalat sig om i intervjuer. De sociala medierna, där man så att säga intervjuar sitt eget grandiosa jag, är förstås allra mest surrealistiska när det kommer till att meddela omgivningen hur besatt man är.

Det intressanta – eller, nja, men ändå – är att det sällan är det gemensamma som någon är besatt av. Av att rädda människor i nöd, eller jordklotet. De kallar sig sällan besatta, och sådana engagemang framställs i våra dagar av patologisk självupptagenhet som suspekta. Där måste väl ligga något skumt begravet? Och tydligen inte hos någon som är besatt av seriemördare. Vilket många verkar vara.

Och tänk om det hör ihop? Att de besatta, som ordboken föreslår, är styrda, behärskade, helt uppfyllda, ockuperade, intagna, galna, vanvettiga, tokiga och rabiata (och ett ur den Wahllöfska upplagans tillägg: skittråkiga, enkelspåriga, bortskämda människor). Och att de saktmodiga äro de saliga? De som aldrig lyckats gå så där riktigt på djupet i någon enda fråga, intresse, hobby, specialkunskap, yrke. Och därför heller aldrig blivit riktigt framgångsrika, verkligen inte rika. För hela tiden har de gått vidare innan det blev något av det där. Horisontell kunskap istället för lodrät. Bildning och duglighet. Inte heller har de orkat förstöra något i den hängivenhet de inte äger, aldrig slagit någon i helig vrede, inte cyklat ihjäl en medmänniska för att ta personbästa på väg till jobbet. Aldrig blivit absolutister, än mindre fundamentalister. De som aldrig besattes av poesi heller, utom att minnas två rader utantill, ur William B Yeats ”Återkomsten”:

utan all tro är de bästa,

de sämsta fyllda av våldsamma lidelsers eld.

