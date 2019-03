Han solosjöng Johnny Logans ”Hold me now”, Irlands gamla Eurovisionvinnare från 1987, inför sin mamma på första bänk. Sedan kom förstås, får man kanske säga, Logan i egen grånad person ut på scenen och tog över nämnda låt. Men redan innan detta hade Akolor sjungit (en bit av) James Browns ”Get up (like a sex machine)” och troligen fått en och annan haka att tappas framför tv-apparaterna ute i riket. Detta i öppningsnumrets medley som skulle vara en ”funkfest” med överglada koffeinförgiftade och luftspelande kompmusiker och där andra programledaren Sarah Dawn Finer förståeligt nog tog det mesta av mikrofonansvaret i numrets övriga låtar av nyare och äldre artister som Stevie Wonders ”Fingertips”, ”Tightrope” av Janelle Monáe, ”Shake your body down to the ground” av Jackson 5 samt ”Uptown funk” av Mark Ronson ft. Bruno Mars. De gjorde det bra.

Kodjo Akolor och Sarah Dawn Finer funkade bra ihop i övrigt – bästa programledarskapet hittills – och skämtade inte sönder allt eller tog för mycket fokus från artisterna. Vilket den här krönikan just har gjort.

Men så lite överraskande var faktiskt segrarna, eller vad man ska kalla dem som går till final från denna schlagervariant av fotbollens Europa League: Inte deltävlingsvinnarna, inte tvåorna. De andra två därefter. Andra chansens upplägg med fyra stycken dueller gav en överdos av kanske inte helt ärliga beröm av motståndarens kvaliteter, av typen: ”Du är så sjukt stark/mäktig/duktig och det här kommer bli otroligt svårt”. Ett myssnällt spel för galleriet bara. För helt planenligt blev Anna Bergendahl första finalklara artist i Nyköping. Hennes ”Ashes to ashes” framför en sagoskog i full brand var ju svårt favorittippad i duellen mot Andreas Johnsons arenapepp-pop. Liksom förstås Nanos ”Chasing rivers”, ett uppenbart Hozier-lån som duellerade mot den jätteglada amatören Vlad Reiser. Knappast överraskande var det heller att Lisa Ajax svinstarka röstinsats i ”Torn” skulle vinna över Martin Stenmarck, eller att Arvingarna – det enda renodlade dansbandet och som till Andra chansen fått hem Tommy Carlsson från familjesemestern och blivit en kvartett igen – tog sig till final på duellanten Rebecka Karlssons bekostnad.

Därmed återstår en sista chans att få representera Sverige i Eurovision i Tel Aviv 14-18 maj – finalen på Friends Arena om en vecka.