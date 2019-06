Nils Hansson: Dr John tolkade New Orleans vildvuxna mytvärld

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Det var en av de mest psykedeliska figurerna under det kaliforniska 60-talet, vilket inte säger lite. Han kallade sig Dr John, the Night Tripper, och kom fram med en show full av voodooprylar, vilda karnevalskostymer, ritualkörer och antydningar om svart magi.

Själv muttrade och grymtade han mer än sjöng, texter fulla av svårbegripligheter som ”gris-gris gumbo ya-ya”, men musiken var en sällsamt förhäxande gryta av sävligt puttrande funk, inverterad gospel och tunga dunster av varm, fuktig atmosfär.

På något sätt påminde det om psykedelian från San Francisco som just höll på att revolutionera musikvärlden, men en mer exotisk variant. Bandet var från Los Angeles, men råmaterialet var hämtat från New Orleans vildvuxna mytvärld.

Debutalbumet ”Gris-gris” kom 1968 och etablerade Dr John som en omedelbar kultfigur, tre album till i snabb följd bekräftade faktum. Då bytte han fot och gav 1972 ut ”Dr John’s gumbo”, ett nästan helt traditionellt album med New Orleans-musik. Det var karnevalstoner, stötig R&B och hyllningar till profiler som Huey ”Piano” Smith och Professor Longhair – legendariska i New Orleans, mindre bekanta i världen utanför.

Än i dag råder det delade meningar om vilken som är Dr Johns största klassiker, ”Gris-gris” eller ”Dr John’s gumbo”, men det var den senare som avslöjade mest om varifrån han kom. Och söker man en enda snabbguide till New Orleans säregna musikkultur är det svårt att hitta något bättre än detta album.

Dr John, 1965. Foto: Alan Messer/REX

Malcolm ”Mac” Rebennack var en veteran redan då, strax över trettio år och proffsmusiker i bortåt tjugo. Han växte upp mitt i staden, fadern hade skivaffär och unge Mac fick tidigt tillgång till både spännande musik och kontakt med folk som faktiskt skapade den.

Vid åtta-nio spelade han gitarr, som tidig tonåring spelade han med pianostilisten Professor Longhair, vid femton blev han producent på skivbolaget Ace. Vid sjutton hade han 1959 sin första lokala hit, en instrumental i Bo Diddley-stil kallad ”Storm warning”, men viktigare var att hans band kompade alla möjliga sorters turnerande artister när de kom till New Orleans – det enda i stan, förkunnade han senare stolt, som fixade både vit rock ’n’ roll och svart rhythm ’n’ blues.

Och vid tjugo fick han byta instrument till piano, efter att ha skottskadats i vänster ringfinger under ett bråk före en spelning.

Likt många andra i den miljön var han också tidigt drogberoende, och efter att ha suttit inne ett par år på grund av en knarkdom flyttade han 1965 till Los Angeles för att starta om där. Dels som studiomusiker för artister från Sonny & Cher till Frank Zappa, dels för att börja konstruera sin Dr John-figur.

Och efter triumferna som först voodoopräst och sen New Orleans-ambassadör slog sig Dr John ihop med producenten Allen Toussaint och skapade sin största kommersiella succé, i form av hitsingeln ”Right place, wrong time” 1973 och två album av modern New Orleans-funk.

Efter tre så klassiska faser på så kort tid blev karriären därefter mer ojämn, och i början av 80-talet gick den inte snabbare än att han både hann turnera med Stockholmsgruppen Madhouse (med Christian Falk på bas) och producera deras enda album.

Han kom dock igen många gånger, och levde drogfri sedan sent 80-tal. Ibland återbesökte han sin tidiga Dr John-musik, oftare blandade han fritt ur sin stora fatabur. Sista albumet blev 2014 års ”Ske-dat-de-dat: In the spirit of Satch”, där han hyllade tradjazzens store banbrytare Louis Armstrong, som han genom ett helt liv ägnat åt New Orleans musiktraditioner nästan helt lyckats undvika – trots att de till och med var uppväxta i samma stadsdel.

På torsdagen dog han av en hjärtattack, 77 år gammal.

Läs mer: Artisten Dr John död i hjärtattack

Läs mer: Recension av Dr Johns album ”Ske-dat-de-dat... spirit of Satch”