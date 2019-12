Nils Hansson: Hon hade röst som en diva utan att vara en

Det är väl Roxettes ”It must have been love” de flesta kommer att spela nu, och inget fel i det. Marie Fredriksson sjöng denna praktballad så magnifikt att den blev etta på Billboardlistan i USA och på många andra ställen och gav den en air av tidlöst stilren resning, trots en ganska tidstypiskt tingeltanglig 80-talsproduktion med extra hårsprej.

I dag kan man konstatera att få megahittar från detta överdrivna årtionde har åldrats bättre.

Roxette hade slagit igenom strax innan, och då med ”The look” där det är Per Gessle som sjunger det mesta och Marie Fredriksson snarast blir en sorts glorifierad körsångerska. Men i ”It must have been love” får hon hela huvudrollen och som hon tar den, med en röst som lyckas uttrycka en totalt förkrossande förlust samtidigt som den låter fysiskt förmögen till precis vad som helst.

Som det anstår en av de stora divorna. Inte för att hon var en sådan, men hon hade den sortens röst. Också.

Det var det kanske mest uppenbara med henne, just denna fantastiska urkraft till röst som var redo för allt och kunde växa i kapp med nästan vilken musikalisk upp- och urladdning som helst, från handfast riffrock till de mest uppumpade melodramer. Och som därtill blev extra ljusstark när den ställdes bredvid Per Gessles mer timida pojkstämma.





Han hade låtarna och hon hade rösten, som den enklaste analysen löd. Trots att det mer än en gång var Per Gessles särpräglade stämma som lyfte en Roxette-låt, medan Marie Fredriksson hade en hel parallellkarriär med egenskrivna låtar på svenska, där hon hörde till Sveriges mest folkkära artister i helt egen rätt.

Men som soloartist var det en helt annan Marie Fredriksson som kom fram, en tystare och vardagligare röst, som satt vid pianot och funderade kring tillvarons prövningar, stora som små, utan omskrivningar eller smarta ordval. Som på karriärens topp i mitten av 90-talet kunde döpa en sång till ”Tro” och göra den till en bön om att få känna förtröstan igen, och till och med ge ut den som förstasingel från sitt nya album.

Då uppfattade jag den som nästan generande direkt, på gränsen till konstlös. I dag ser jag den som en av hennes mer självklara klassiker.

Hon skrev flera sådana, utan att nästan någon av dem verkade särskilt märkvärdig på ytan. Från genombrottshitten ”Ännu doftar kärlek” som lyfte hennes första soloalbum 1984 till den vemodsmättade avskedssången ”Sista sommarens vals” som var hennes enda egna komposition på sista soloalbumet ”Nu!” från 2013.

Själv vill jag gärna dröja en extra stund vid ”Sparvöga” från 1989. En liten balladlåt så oansenlig att jag först trodde att den inte var något särskilt. Men jag följde den tv-serie som Marie Fredriksson skrev den till och när serien var slut hade den satt sig, en långsamt vindlande liten melodi som med tiden kom att kännas ganska unik.

Alltså en låt av det där slaget som det faktiskt bara finns en av. Men som man inte självklart upptäcker första gången.

Typiskt nog hade hon en lång väg till de framskjutna sammanhangen. I både bandet Strul, som hon singeldebuterade med 1981, och MaMas Barn där hon gav ut sitt första album 1982, var hon en frontfigur av två, skrev några av låtarna, växlade om mellan ledsång och stöd. Vid sidan om en manlig sångare av betydligt mindre format.

Och det var ju den Marie Fredriksson som Per Gessle först lärde känna. En strålande sångerska i Halmstads kulturliv, som kunde göra nästan vad som helst men ändå inte tog särskilt stor plats.

Som i och för sig hade hunnit slå igenom i ett par omgångar i mitten på 80-talet. Först med ”Ännu doftar kärlek”, sen året efter med sitt andra soloalbum ”Den sjunde vågen” 1985 – producerat tillsammans med dåvarande pojkvännen Lasse Lindbom och med den mest självklart sexuella gestaltning i den långa, svällande titellåten.

Hade inte Roxette kommit emellan skulle hon ha blivit en av svensk pops största ändå, precis då, redan innan 80-talet tagit slut. Det låg liksom i korten. Men när hon väl fick det genomslaget, då var solokarriären ändå förvandlad till en sidosyssla. Hur många listor hon än toppade i Sverige.

Eftersom den egentliga karriären hade världen som scen. Med triumfer i Asien och Latinamerika som var svåra att rätt uppfatta på avstånd hemma i Sverige, med längre världsturnéer och fetare listrekord än självaste Abba.

Och sen kom hjärntumören 2002, efter sisådär tjugo års karriär varav fjorton som världsartist. Ingen hade väl vågat hoppas att hon skulle få ett par ytterligare decenniers karriär efter det, men så blev det, om än i ett annat tempo.

Varje litet steg tycktes ganska länge följas av ännu ett, ännu lite mer imponerande. Första albumet efteråt kom redan 2004 – givetvis handlade det nästan uteslutande om den nya vändning hennes liv hade tagit, det var ju så hon skrev. Jag hörde henne också sjunga en urstark ”Här kommer natten” tillsammans med Pugh Rogefeldt när han 2006 tillfälligt återförenade det makalösa lilla bandet från sin debutskiva.

Så småningom gav sig Roxette ut på världsturné igen. Väl vetande att tiden var knapp gav de sig ut att fira sitt trettioårsjubileum ett par år i förväg, och hann med nästan två år innan det tog slut strax före den egentliga trettioårsdagen 2016.

Och inte ens då gjorde Marie Fredriksson paus. I stället förkunnade hon att det fanns andra typer av musik som hon ännu inte hade hunnit utforska, som det nu blev tid för. Som jazz och americana, vilket manifesterades i singlar som ”I want to go” 2017 och ”Sing me a song” 2018.

Att det var en sorts stillsamma extranummer stod ändå klart för de flesta, och nu är hon borta, blott sextioett år gammal men med en karriär som verkar nästan dubbelt så lång.