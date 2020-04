Nils Hansson: John Prine var låtskrivarnas låtskrivare

Det var inte alls Kris Kristofferson som upptäckte John Prine, som redan hade börjat bli en lokal succé hemma i Chicago. Men det var Kristofferson som skrev baksidestexten till John Prines första album 1971 och påpekade att det här måste vara som att höra Bob Dylan första gången, när denne just hade kommit till New York.

Och då ska man veta att Kris Kristofferson just då var den hetaste nykomlingen i den amerikanska låtskrivarbranschen, och en av dem som oftast kallades ”nästa Dylan”.

Läs mer: Musikern John Prine död i covid-19

John Prine var tjugofyra år och brevbärare, han hade gjort en vända i armén under Vietnamkriget men inte kommit längre än till Tyskland. Vilket inte hindrade att han skrev ”Sam Stone” om en krigsveteran med samma namn som kom hem med skottskadat ben och ett heroinberoende, där den ofta citerade refrängen börjar med orden ”There’s a hole in daddy’s arm/where all the money goes”.

Så svart att man drar sig för att kalla det humor, men nära besläktat är det likafullt.

Han sjöng den så att det lät som om det var hans eget liv, men det gjorde han å andra sidan med ”Angel from Montgomery” också, om en hemmafru som håglöst sitter och tänker på det liv som försvann. Och med ”Hello in there”, om åldringar som ingen pratar med längre. Och med ”Paradise”, om en kolgruvestad som blev så sönderskövlad att knappt något finns kvar. Och så vidare.

Foto: Valerie Macon/AFP

Det är ett ovanligt rikt upptagningsområde för en ung debutant, kan man säga. Som John Prine formulerade med lika delar humoristisk spänst och melankolisk ömsinthet, med enkla gitarrackord men starkt rytmiskt driv.

Ett visst genomslag var omedelbart, men framför allt blev John Prine snabbt en favorit för sina kolleger. En låtskrivarnas låtskrivare som tolkats av alla möjliga sorters artister, från Johnny Cash och Joan Baez till Manfred Mann’s Earth Band och Weeping Willows.

Bonnie Raitt gjorde ”Angel from Montgomery” till sin mesta signaturlåt och hans två coverskivor med enbart duetter räknade in sångerskor som Emmylou Harris, Alison Krauss, Lucinda Williams och Kacey Musgraves.

Emmylou Harris har för övrigt kallat honom en modern Mark Twain, medan Bob Dylan har jämfört honom med Marcel Proust – två litterära tungviktare från helt olika delar av spektrat, som få andra skulle kunna sägas förena.

Efter tio år och två olika skivbolag befann sig karriären i nedförsbacke. Då startade John Prine sitt eget Oh Boy records i mitten av 80-talet, och med tiden fann han en stadga lite vid sidan av branschen. Där skivorna kunde komma med olika mellanrum, men alltid gedigna när de väl anlände. Han vann grammies för sina album 1991 och 2005 och överlevde därtill cancer i två omgångar.

Efter den senare både såg han ut och lät annorlunda. Men föreföll ändå märkligt obruten.

Den 17 mars avslöjade hans fru Fiona att hon var smittad av det nya coronaviruset (hon är friskförklarad nu). En dryg vecka senare var det Johns tur att åka in till akuten, läggas i respirator och försättas i medvetslöshet. Hade han överlevt kunde det nog ha blivit en galghumoristisk liten låt om saken.