Nils Hansson: Keith Flint blev ansiktet för en hel epok

Enligt en version var det Keith Flint som var anledningen till att The Prodigy bildades 1990. Eftersom han var på Liam Howlett och tjatade om att denne borde ställa sig på scen med sin musik, i stället för att bara vara techno-dj. Själv kunde han vara med och dansa, tillsammans med en kompis, så att där fanns något att titta på också.

Lägg till rapparen Maxim och The Prodigys mest klassiska sättning är komplett, en kvartett där bara en av medlemmarna ägnade sig åt själva musiken.

Sen gick det några år av successivt växande och när The Prodigy 1997 fick sitt allra största genombrott med singeln ”Firestarter”, då hade Keith Flint uppgraderats till vokalist även han. Liksom på efterföljaren ”Breathe”, och rätt många senare låtar.

Det kallades big beat och var en sorts ravekulturens svar på arenarocken, som under 90-talet dånade från de största festivalscenerna trots att de flesta artisterna – som The Chemical Brothers, Fatboy Slim och Liam Howlett själv – var rätt oansenliga dj-typer som helst stod i halvskugga och vred på reglage. Om de inte som Daft Punk gömde sig bakom heltäckande masker.

Medan Keith Flint for fram som en furie i allt vildare frisyr och med allt fler grimaserande textfraser att morra fram, och på kuppen blev något av ett ansikte för hela epoken.

Så småningom blev det oundvikligt att han skulle försöka gå vidare på egen hand, men debutalbumet med rockbandet Flint drogs in innan det hunnit ges ut. Nästa band kallades Clever Brains Fryin’ och låg närmare The Prodigy, men hann bara ge ut enstaka låtar under sin tid tillsammans. Ett annat projekt var inom mc-sporten, där han både tävlingsåkte själv och hade sitt eget Team Traction Control.

The Prodigy fortsatte dock att vara huvudsaken och senaste albumet ”No tourists” kom så sent som i november. På måndagen hittades han i sitt hem i North End, nordöst om London, av allt att döma efter att ha tagit sitt liv.

