Hade Mark Hollis tystnat 1987 skulle han ha kommits ihåg som sångare i en av 80-talets mest tidstypiska brittiska popgrupper, med hitlåtar som ”It’s my life” och ”Life's what you make it”. Låtar vars – för tiden – hypermoderna syntproduktioner och högspända anslag kunde likna en kombination av Duran Duran och David Sylvian.

Efter tre album i rask följd pekade karriärkurvan rakt uppåt och skivbolaget EMI hade inget emot att ge de tre medlemmarna all tid och pengar de behövde för att skapa sitt nästa mästerverk. Och 1988 års ”Spirit of Eden” blev just ett sådant, inspelat på ett oändligt mödosamt vis och helt fristående från alla trender. Med massor av inhyrda musiker och långa vindlande låtar, lika tyst som dånande, lika storslaget som intimt.

Albumet kallades en tidlös milstolpe redan då och låter ungefär lika friskt och oväntat i dag; en kultklassiker som både har stått sig och vuxit genom åren. Fast det sålde så dåligt att skivbolaget avslutade sitt kontrakt med bandet.

I efterhand sägs det ha förebådat postrocken och influerat rader av experimentella rockband, från Slint till The Mars Volta till Porcupine Tree till Opeth.

Till nästa album hade bandet krympt till bara två och inspelningsprocessen var ännu mer svårnavigerad, med fullt fokus på att skapa rätt sorts miljö för att locka fram det slumpmässiga – och sen redigera i evighet. ”Laughing stock” lät som sin föregångare, fast ännu mer vindlande, ännu svårare att exakt få grepp om.

Han var överraskande tillgänglig när jag fick hans hemnummer till södra London för en intervju i samband

Skivan kom ut hösten 1991 och strax efteråt la bandet ned. Turnerat hade de inte gjort sen 1986. När Mark Hollis återkom med sitt enda soloalbum 1998 var hans rykte som tyst ensling redan etablerat, och de åtta låtarna lät som demoversioner av sentida Talk Talk-låtar, med akustiskt piano och glest utspridda klassiska instrument.

Men han var överraskande tillgänglig när jag fick hans hemnummer till södra London för en intervju i samband med releasen och han talade om hur han gjorde musik hela tiden, fast i andra konstellationer. Skrev små stycken för blåsensemble eller satte ihop något litet till en konstutställning. Att han skulle göra någon ytterligare skiva tyckte han redan då verkade osannolikt.

Sen blev han så tillbakadragen att det blev en mindre nyhet häromåret att han alls var inblandad när en ny samlingsskiva med Talk Talk skulle ges ut, trots att någon ny musik aldrig var på tal. Typiskt nog kom dödsbudet genom att en ingift kusin twittrade sitt farväl, utan att vare sig tidpunkt eller dödsorsak angavs. Först under tisdagen kom en mer formell bekräftelse. Mark Hollis blev sextiofyra år.