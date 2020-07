Nils Hansson: Peter Green hörde hemma bland de allra största

Om Peter Greens karriär hade tagit slut 1970 skulle han ändå räknas bland rockens och den vita bluesgitarrens största. Blott tjugofyra år gammal skulle han då ha hunnit med mer än de flesta, skrivit en rad klassiker och spelat i flera legendariska band.

Och på sätt och vis kan man säga att karriären faktiskt tog slut då. När han lämnade Fleetwood Mac, bandet han själv startat och vars oomtvistliga stjärna han var, just när karriärkurvan pekade spikrakt uppåt och det inte tycktes finnas någon gräns för bandets potential.

Trots en omfattande katalog som soloartist, och flera uppmärksammade omstarter, har Peter Greens senaste femtio år alltid setts som perioden efteråt, i skuggan av glansdagarna. Det medan Fleetwood Mac i andra halvan av 70-talet blev ett av världens största band, hade tre nya frontfigurer och spelade helt annan musik.

Bild 1 av 2 John McVie, Jeremy Spencer, Mick Fleetwood, Danny Kirwan och Peter Green i Fleetwood Mac, 1969. Foto: Crollalanza/REX Bild 2 av 2 Foto: Ray Stevenson/REX Bildspel

I begynnelsen handlade det om blues, under den märkliga era på 60-talet då den svarta amerikanska bluesen hade blivit omodern bland sin ursprungliga publik i USA men just börjat upptäckas på bred front i England. John Mayall’s Bluesbreakers var en av de stora banbrytarna, där gitarristen Eric Clapton fick sådan stjärnstatus att det klottrades ”Clapton is God” på brittiska husfasader.

När han hoppade av för att bilda Cream blev den okände nittonåringen Peter Green ersättare, och medan Eric Clapton gick under smeknamnet ”Slowhand” trots sin flinka spelstil så var Peter Green tydligt fokuserad på det långsamma och innerliga.

I en dåtida intervju förklarade han att spela snabbt, det var något han hemföll åt när det inte gick så bra. Vad han verkligen ville var att spela så långsamt att han kunde känna varje ton.

Denna känslighet gjorde att bluesnestorn BB King nämnde just Peter Green som sin särskilda favorit bland de brittiska bluesartisterna, vars gitarrton han sa fick honom att kallsvettas.

Foto: Keystone Pictures USA

Efter bara ett år med Bluesbreakers gick dock Peter Green vidare, och tog både trummis och basist med sig. Under namnet Fleetwood Mac specialiserade de sig på rättfram shuffleblues, med omedelbart genomslag. Men snart började Peter Green skriva helt andra sorters låtar, som gavs ut på singel och slog ännu mer: ”Black magic woman”, ”Albatross”, ”Man of the world”, ”Oh well” och ”The green manalishi (with the two prong crown)”.

Alla högst egenartade, ingen den andra lik. De flesta sjöngs av Green själv, med den sorgsnaste av röster, men ”Albatross” var en dov instrumental i närmast orörligt tempo – och den största hiten av dem alla.

Och mitt i den sviten kom albumet ”Then play on” 1969, ett sannskyldigt mästerverk som inte innehöll någon av de fem nämnda singlarna, där former och arrangemang vidgades, och allt syntes möjligt.

Dessvärre stod sammanbrottet för dörren. Efter några lsd-tripper för mycket blev Peter Green allt knepigare att samarbeta med, inte minst blev han fientligt inställd till pengar och försökte få bandet att skänka bort allt de tjänade.

Peter Green, år 2001, före en spelning med Splinter Group. Foto: Mark Lennihan

I maj 1970 lämnade han Fleetwood Mac och efter ett valhänt försök att inleda en solokarriär tystnade han i många år, och tidvis behandlades han för schizofreni. En något mer framgångsrik solokarriär inleddes 1979 och höll några år. Efter ytterligare tystnad spelade han i Splinter Group mestadels bluescovers, från sent 90-tal till mitten av 00-talet.

Skivorna blev det rätt många, och något av sin gitarrton hade han kvar. Men få har hävdat att det var de sentida skivorna i sig som genererade publikens envisa, trofasta intresse. Snarare handlade det om glädjen över att han alls levde, och förmådde spela musik som utstrålade värme och frid – låt vara på en sorts hobbynivå, snarare än bland de världens främsta där han egentligen hörde hemma. I helgen somnade han in i stillhet, 73 år gammal.

Läs mer: Fleetwood Mac-grundaren Peter Green har avlidit