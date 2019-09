Nils Hansson: Ric Ocasek personifierade new wave – på två helt olika sätt

Ric Ocasek hade ett knepigt namn, ändå var det förenklat, egentligen hette han Richard Otcasek. Med betoning på andra stavelsen. Kanske var det en anledning till att hans soloskivor sålde så mycket sämre än dem han gjorde i The Cars.

Med The Cars hade han å andra sidan en av den amerikanska rockens allra mest framstående popgrupper. Eller om man vill säga poppigaste rockgrupper. Från debuten 1978 med gitarrprecisa örhängen som ”Just what I needed” och ”Best friend’s girl” till syntsvulstiga klassiker som ”You might think” och ”Drive” från ”Heartbeat city” 1984.

De förra liknade vad som i England kallades new wave, den poppigare musik som följde med punkens svallvåg i slutet av 70-talet. De senare liknande vad som i USA kallades new wave, alltså den syntiga och glamourösa pop från det tidiga 80-talet som snarare stod i motsats till punken.

Få andra band har lika tydligt kunnat personifiera båda dessa helt olika förståelser av samma begrepp.

Med The Cars blev han en stjärna, och på videoinspelningen till ”Drive” träffade han den tonåriga supermodellen Paulina Porizkova som han sen hade ett av branschens mest omskrivna och långlivade äktenskap med. Det var hans tredje.

The Cars spelar, någon gång på 80-talet. Foto: MediaPunch/Shutterstock

Samtidigt var han en efterfrågad och framgångsrik producent, redan från tidigt 80-tal, med klienter som Weezer, Suicide, No Doubt, Le Tigre, Jonathan Richman, Guided by Voices, Bad Brains och Bad Religion. För att inte tala om svenska The Wannadies, vars femte album ”Yeah” Ric Ocasek räddade hem 1999, efter en halv dikeskörning med en tidigare producent.

Länge sa han också att The Cars aldrig skulle återförenas, och i mitten av 00-talet bildades i stället The New Cars med Todd Rundgren som ersättare. 2011 gjorde han ändå en ny skiva med bandet, och en kortare turné. Och förra våren spelade de igen, när The Cars valdes in i The rock and roll hall of fame, det blev Ric Ocaseks sista framträdande. Han blev sjuttiofem år.

Läs fler texter av Nils Hansson här.