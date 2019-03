Nils Hansson: Scott Walker hade en av musikhistoriens mest fascinerande karriärer

Många tonårsidoler blir med tiden mer vuxna som artister, men få tog denna transformering lika långt som Noel Scott Engel, mer känd som Scott Walker. Mellan den melodramatiske popromantiker som toppade Englandslistan 1965 och den operatiske avantgardist som 2014 skapade albumet ”Soused” ihop med drone metal-bandet Sunn O))) ligger en avgrund – och en av den samtida musikhistoriens mest fascinerande karriärer.

Få har gjort mer för att föra in teatrala tonfall i popmusiken, eller för att visa hur man kan vända sig bort från allt vad kommersiella hänsyn heter, och bland de övertygade adepterna märks namn som David Bowie, David Sylvian, Antony Hegarty/Anohni, Radiohead, Marc Almond, Jarvis Cocker, Julian Cope, Steven Wilson och många, många fler.

Scott Walker är död – blev 76 år gammal.

Det började med The Walker Brothers, som inte var bröder och där ingen egentligen hette Walker. De hade redan inlett sin karriär i Los Angeles när de 1965 kom till England och slog igenom så starkt att det fick bli hemlandet framöver.

”Make it easy on yourself” hette den första stora succén, en grandios ballad av Burt Bacharach och Hal David, där Scott Walker sjöng melodistämman med melodramatisk bravur (som svenska Weeping Willows långt senare skulle komma att ta sikte mot). Ett halvår senare kom ”The sun ain’t gonna shine (anymore)”, som utmanade självaste Phil Spectors wall of sound i klassen popmusikalisk väldighet.

Båda blev hyggliga framgångar i USA, men i Storbritannien blev The Walker Brothers popstjärnor av hysteriformat. 1966 ska fanklubben ha varit större än The Beatles.

Redan 1967 gick medlemmarna dock skilda vägar och Scott Walker inledde en solokarriär som inledningsvis var nästan lika framgångsrik som den med bandet, där han bland annat introducerade den engelskspråkiga världen för Jacques Brel och 1969 fick sin egen tv-serie på BBC.

Vilket inte hindrade att när han samma år gav ut vad som i dag brukar räknas som hans stora mästerverk – det femte (!) soloalbumet ”Scott 4” – så blev det en hejdundrande flopp. Delvis förstärkt av att det släpptes under hans riktiga namn, Scott Engel.

Hemlig och tillbakadragen, allt starkare hyllad för sitt förflutna men ändå utstuderat svår

Trettio år senare var statusen i stället sådan att ett engelskt indieband på 90-talet tog sig namnet Scott 4 efter skivan.

Efter de omtumlande första faserna blev 70-talet en mer ofokuserad tid, med många halvlyckade skivor och en flera år lång återförening med The Walker Brothers. Framme vid gruppens sista album ”Nite flights” 1978 fanns dock rätt lite kvar som påminde om 60-talets hitsuccéer, i stället präglades det av en sorts hårt anspänd konstpop som förebådade vad David Sylvian skulle fira triumfer med några år senare.

Den solokarriär som följde blev gles och alltmer radikal. Efter soloalbumet ”Climate of the hunter” 1984 dröjde det elva år till ”Tilt” 1995 och ytterligare elva till ”The drift” 2006. Vart och ett innebar ännu ett steg på vägen bort från konventionell pop- och rockmusik, mot en sorts impressionistisk tondiktning full av mörker, dissonanser och teatralisk sång med enormt vibrato.

Vid det laget var Scott Walker helt och hållet etablerad som kompromisslös avantgardist. Hemlig och tillbakadragen, allt starkare hyllad för sitt förflutna men ändå så utstuderat svår att den stora publiken fortsatte att hålla sig undan.

Läs fler texter av Nils Hansson här.